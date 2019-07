Scuola internazionale di Comics a Brescia

La Scuola internazionale di Comics è stata fondata nel 1979 dall'eclettico disegnatore Dino Caterini, oggi direttore generale dei vari istituti: dunque operativa sul territorio italiano ormai da 40 anni, la scuola oggi ha sedi a Milano, Roma, Napoli, Torino, Reggio Emilia, Padova, Pescara, Firenze, Genova e anche Brescia. L'istituto propone corsi a 360 gradi, che spaziano dalle arti figurative a quelle digitali, grafiche e letterarie. Nel corso degli anni è diventata una vera e propria Accademia delle arti visive, grafiche, digitali, musicali e letterarie: con impegno costante anche in ambito sociale e culturale, il sostegno a onlus e associazioni “per creare una rete internazionale della formazione”.

La Scuola internazionale di Comics

La Scuola internazionale di Comics propone corsi professionali triennali e biennali: i primi dedicati a Fumetto, Illustrazione, Grafica e animazione, i secondi alla Concept art. Nel carnet delle proposte non mancano corsi della durata di un anno (Sceneggiatura, Illustrazione digitale, Web design) e corsi brevi per giovani e giovanissimi, anche bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

“La nostra scuola – si legge in una nota – prepara gli studenti ad affrontare tutte le professioni del disegno, grazie all'apprendimento delle tecniche e alla costruzione di un metodo progettuale che diventerà fondamentale per inserirsi con soddisfazione nell'ambiente lavorativo”.

Oggi la figura del disegnatore, che sia illustratore, fumettista o grafico, è ampiamente richiesta perché in grado di comunicare attraverso il segno in modo immediato e universale. Dalle campagne pubblicitarie fino alle grandi case editrici internazionali, passando per cortometraggi animati e videogames, il disegno trova il suo spazio naturale dialogando tra le diverse discipline in un prezioso lavoro di squadra. La nostra scuola incoraggia gli alunni al confronto e alla cooperazione tra le classi, favorendo la sperimentazione di un mestiere complesso ma di grande impatto visivo.

Corsi a Brescia

La sede bresciana della scuola di Comics – in Corso Matteotti 54, telefono 030 2808575 – propone corsi di vario genere, dai triennali professionali a quelli brevi anche per bambini e ragazzi. Ulteriori informazioni sulla pagina web dell'istituto. Di seguito l'elenco completo dei corsi.