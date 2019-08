CNC Contest: a Brescia parte la caccia al miglior tornitore d'Italia

Chi sono i migliori giovani aspiranti tornitori bresciani del 2019? Lo decreterà il CNC Contest – Campionato Tornitori, nella sua sesta edizione dedicata ai giovani, che farà tappa a Brescia il 29 agosto per il recruiting day, una giornata di colloqui per selezionare i candidati, e poi il 17 ottobre per la prova di abilità che decreterà il miglior aspirante programmatore di macchine a controllo numerico della provincia.

Il Campionato Tornitori

Il CNC Contest 2019 è promosso da Randstad Technical, la specialty dedicata a ricerca, selezione e gestione delle risorse qualificate in ambito metalmeccanico, metallurgico ed elettrotecnico di Randstad, in collaborazione con Siemens Italia - partner tecnologico - e Cnos-Fap e Galba srl di Cellatica - azienda madrina - con l'obiettivo di accendere i riflettori su una figura professionale molto richiesta dalle imprese, ma altrettanto difficile da reperire sul mercato con adeguate qualifiche ed esperienza. Il progetto mira a formare giovani candidati, anche con un background scolastico differente purché fortemente motivati a voler imparare, e farli diventare i tornitori di domani.

Come candidarsi

L’appuntamento per il recruiting day di Brescia è giovedì 29 agosto, dalle 9,30 alle15.00 nella filiale Randstad di Brescia in via S. Zeno, 99/A. I candidati saranno selezionati dalla filiale Randstad Technical tra neodiplomati e giovani in cerca di un impiego. I selezionati potranno accedere a un corso di formazione teorico-pratico della durata di 160 ore su disegno meccanico, tecnologie di truciolatura e programmazione cnc di un tornio. E' possibile candidarsi al recruiting day direttamente a questo link.

I prossimi appuntamenti

Il 17 ottobre i tornitori si sfideranno nella tappa di Brescia del CNC Contest, in cui si metteranno alla prova nella programmazione di una macchina utensile, utilizzando quattro computer con simulatore Siemens. Nella stessa giornata, Randstad organizzerà momenti di incontro tra i candidati e le imprese locali in cerca di personale, con la formula del job speed date. Il programmatore che totalizzerà il punteggio più alto si guadagnerà l’accesso alla finale in programma il 27 e 28 novembre al Centro Tecnologico Siemens (TAC) di Piacenza, dove concorrerà con i più bravi aspiranti tornitori delle altre città coinvolte, cimentandosi nella lavorazione di un pezzo di tornitura. La prova conclusiva decreterà chi è il miglior aspirante tornitore d'Italia 2019.

“La sesta edizione del CNC Contest è una ‘YoungEdition’ - spiega Susanna Scipi, Project Manager Specialty Technical - con l’obiettivo di attrarre e formare giovani candidati, anche con un background scolastico differente, per farli diventare abili programmatori CNC. Insieme ai nostri partner, vogliamo dare anche una risposta concreta a tutte le aziende del settore che sentono forte la carenza di questa professionalità. Nella scorsa edizione, abbiamo erogato 2500 ore di formazione in 16 città italiane e più di 100 partecipanti hanno trovato lavoro”.