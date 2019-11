"Touchpoint": al Cfp corsi di formazione per l'uso consapevole dei social

Tutto parte, quasi sempre, dalla formazione, in particolare l'educazione civica. E' questo lo spirito con cui Ok School Academy ha presentato, in collaborazione con Marketing Digital Mind, il nuovo progetto “Touchpoint”: un pacchetto di ore di formazione annue volte all’utilizzo responsabile e sensato dei social. Il percorso, studiato dai professionisti del Marketing digitale e dalla scuola cittadina, servirà ai futuri professionisti del benessere nonché del settore grafico ipermediale, ma soprattutto agli uomini e le donne di domani, per affrontare vari aspetti dell'educazione civica tra cui quella digitale intesa, appunto, con responsabilità e senso civico.

Il progetto “Touchpoint”

Il progetto è stato presentato a tutti gli studenti iscritti ai percorsi del Centro di formazione professionale, direttamente coinvolti in “Touchpoint”: insieme a loro saranno protagonisti anche collaboratori esterni, esperti della rete, membri delle forze dell'ordine (la Polizia postale) con cui la scuola lavorerà, partendo da precise linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole.

In tutto sono previsti otto incontri, calendarizzati da novembre a giugno: verranno trattate tematiche come la strategia di marketing per le proprie attività, bufale e fake-news, i pericoli online e il cyberbullismo, l'auto-tutela ma pure le opportunità del web e in particolare dei social network. Agli incontri parteciperanno tutti gli studenti iscritti ai percorsi formativi di Ok School.

In viaggio alla scoperta dei social

“Un viaggio a tutto tondo nel mondo dei social – spiega Silvano Baretti, direttore di Ok School Academy – un percorso collettivo e individuale che punta a promuovere negli studenti lo sviluppo di competenze sia dal punto di vista professionale sia da quello personale. Durante gli incontri largo spazio verrà dato anche all’intervento di esperti che quotidianamente fanno in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo, e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse, non faccia più vittime. Questa è un’opportunità che la scuola, insieme agli esperti di Marketing Digital Mind, offre ai propri alunni per sviluppare le Social Media Skills sempre più richieste dal mercato del lavoro”.

Ok School Academy

Ideata (e inaugurata) nel 2000, Ok School è un’accademia professionale accreditata presso Regione Lombardia all’Albo Sezione A, che nasce con obiettivo di creare i professionisti del futuro nell’Area del Benessere, curando sia il profilo tecnico-professionale sia quello della maturazione personale, in stretta simbiosi con il mondo produttivo di riferimento.

Inizialmente ubicata in Via Giorgione, si è poi trasferita in Via Sorbanella e in Via Tirandi, dove oggi trova posto la sede operativa e legale. Nel 2016 sono state aperte altre due sedi, a Cremona e a Roma. Tra i corsi pluriennali proposti ai giovani studenti si segnalano le qualifiche professionali in Operatore del benessere Acconciatura Estetica e in Operatore grafico ipermediale, oltre che al diploma professionale in Tecnico dell'estetica-acconciatura.