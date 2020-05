Covid-19: corsi online (made in Brescia) per lavorare in sicurezza

Se normalmente l’attività di informazione e formazione è una delle principali misure di prevenzione per affrontare ogni rischio nei luoghi di lavoro, questa attività diventa ancora più importante e necessaria di fronte ad emergenze globali come l’emergenza Covid-19 correlata alla diffusione del Sars-CoV-2.

I lavoratori, i preposti e i dirigenti – specialmente in questa seconda fase della pandemia caratterizzata dalla riapertura di molte attività lavorative – non solo devono conoscere il rischio biologico rappresentato dal virus, ma devono anche capire come proteggersi, come mettere in atto le precauzioni richieste dalla normativa, come gestire l’emergenza tutelando la salute propria e degli altri lavoratori.

Corsi online post-emergenza

Tra le tante offerte sul tema, segnaliamo i corsi in modalità e-learning promossi da Mega Italia Media, storica azienda bresciana (aperta nel 1988) con sede a Castel Mella specializzata nella formazione aziendale, al servizio di aziende, enti, consulenti e formatori. Questi i corsi online attualmente disponibili (maggiori informazioni sul programma a questo link):

Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia (2 ore)

Corso di formazione teso a illustrare le misure di prevenzione da adottare da parte dei lavoratori, con una premessa sulle caratteristiche del virus, contestualmente all'illustrazione degli obblighi e dei diritti di Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro. Il corso è disponibile in tre diverse versioni per lavoratori, preposti e dirigenti e comprende il corso “Lavorare in sicurezza in tempo di pandemia”. Valido come quota dell'aggiornamento quinquennale per lavoratori.

Lo stress da pandemia (1 ora)

Corso di formazione per lavoratori, della durata di un’ora, che fornisce le indicazioni per una corretta gestione delle situazioni di stress generato da emergenza microbiologica. Valido come quota dell'aggiornamento quinquennale per lavoratori.

Lavorare in sicurezza in tempo di pandemia (30 minuti)

Corso di informazione teso a illustrare le misure di prevenzione personali e collettive da adottare da parte dei lavoratori (la gestione degli spazi, la gestione del rientro dei dipendenti da malattia e altro).

La mia protezione dal virus (30 minuti)

Corso di informazione online teso a illustrare le misure di prevenzione per la protezione personale, in particolare per l'uso dei dispositivi di protezione.

Informare e aggiornare i lavoratori

Ricordiamo che il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, inserito come allegato del Dpcm 26 aprile 2020, fornisce diverse indicazioni alle aziende anche in materia di informazioni e formazione.

Riguardo all’informazione dei lavoratori al punto 1 stabilisce che l’azienda deve fornire “una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dpi per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.