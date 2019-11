Associazione Artisti Bresciani: i corsi della Scuola d'arte più antica della provincia

La Scuola d'arte dell'Associazione Artisti Bresciani (AAB) è la più antica della provincia: è attiva da 73 anni, dal lontano 1945. Comincerà a breve il corso di acquerello tenuto dal maestro Giuseppe Gallizioli, nel salone corsi di Vicolo delle Stelle a Brescia. Sono previste venti lezioni – il mercoledì dalle 16 alle 18 – per un totale di 40 ore, che si concluderanno il 15 aprile 2020.

Il corso di acquerello

Il corso, suddiviso in quattro fasi, prevede un periodo iniziale (dedicato principalmente ai nuovi allievi) durante il quale verranno date nozioni tecniche sul colore, i supporti utilizzati ed il materiale necessario per dipingere. In questa fase verranno sperimentate le differenti modalità di stesura del colore e saranno rappresentati per lo più elementi naturali e paesaggi. Nella seconda fase viene affrontata la tecnica pittorica dell’acquerello attraverso la copia di opere d’autori quali, a titolo d’esempio, i Romantici tedeschi, gli inglesi di fine Ottocento, gli Impressionisti francesi ecc., sviluppando in tal modo la capacità rappresentativa sia attraverso la copia di oggetti che di atmosfere paesaggistiche.

La fase successiva prevede l’importante passaggio dalla copia delle opere all’interpretazione delle stesse utilizzando non solamente i riferimenti forniti dal maestro, ma anche immagini a scelta dell’allievo. Durante la quarta fase verranno, invece, studiate e affrontate le diverse tecniche utilizzate per l’acquerello che varieranno a seconda dell’effetto finale che si vorrà ottenere. A conclusione del corso è prevista una lezione en plein air nell’atelier del maestro e la partecipazione alla mostra “Proposte degli allievi della Scuola d’arte” nel salone dell’AAB. Il corso è aperto a tutti, anche ai principianti. La quota associativa è di 50 euro, il costo del corso è di 170 euro.

Gli altri corsi della Scuola d'arte

Per l'anno accademico 2019/2020 la Scuola d'arte di AAB propone anche altri corsi artistici.

Pittura e Grafica . Tenuto dal professor Enrico Schinetti, con frequenza il martedì e il giovedì (dalle 20.30 alle 22), fino al 28 maggio 2020. Il programma prevede lezioni di Disegno (osservazione delle forme, analisi dell'oggetto, chiaroscuro, composizione, copia dal vero con modelli), Esercizi di cromatologia (studio del colore, dei materiali, analisi dell'oggetto), per il primo anno composizioni di natura morta, per il secondo anno paesaggio, per il terzo anno figura dipinta e ritratto.

. Tenuto dal professor Enrico Schinetti, con frequenza il martedì e il giovedì (dalle 20.30 alle 22), fino al 28 maggio 2020. Il programma prevede lezioni di Disegno (osservazione delle forme, analisi dell'oggetto, chiaroscuro, composizione, copia dal vero con modelli), Esercizi di cromatologia (studio del colore, dei materiali, analisi dell'oggetto), per il primo anno composizioni di natura morta, per il secondo anno paesaggio, per il terzo anno figura dipinta e ritratto. Disegno, Figura e Pittura . Tenuto dal professor Enrico Schinetti, con frequenza il martedì (dalle 20.30 alle 22) fino al 27 maggio 2020. Il programma prevede lezioni di Base e teoria del disegno, Studio di forme decorative, nature morte e soggetti vari con tecniche diverse, Studio della figura umana con copia dal vero di modelli.

. Tenuto dal professor Enrico Schinetti, con frequenza il martedì (dalle 20.30 alle 22) fino al 27 maggio 2020. Il programma prevede lezioni di Base e teoria del disegno, Studio di forme decorative, nature morte e soggetti vari con tecniche diverse, Studio della figura umana con copia dal vero di modelli. Scultura. Tenuto dal professor Pietro Maccioni, con frequenza il martedì (dalle 17.30 alle 19.30) fino al 28 aprile 2020. L'obiettivo è conoscere e sperimentare il modellato e la scultura della figura umana: il tema del corso sarà “Anatomia umana e Anatomia dell'opera”. Il corso è suddiviso in due moduli: le lezioni si servono di modelli dal vero, gessi classici e immagini tratte dalla storia dell'arte, con particolare riferimento ai protagonisti della scultura.

Informazioni e iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria di AAB in Vicolo delle Stelle a Brescia, dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19.30, oppure inviare una mail a info@aab.bs.it. I corsi sono aperti a tutti, anche ai principianti: per i giovani fino a 26 anni si applica la riduzione del 50% del costo del corso e della quota associativa, per i nuovi iscritti è possibile frequentare gratuitamente una o due lezioni, per conoscere meglio lo svolgimento e l'impostazione dei corsi. Ulteriori informazioni anche sulla pagina web dell'Associazione.