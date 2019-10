Scuola di musica, da 200 anni: corsi e prove attitudinali alla Filarmonica di Brescia

Sono aperte fino a lunedì 11 ottobre 2019 le iscrizioni alla Scuola popolare di musica promossa dall’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” - Banda cittadina di Brescia per l’anno scolastico 2019/2020. L’Associazione organizza all’interno della propria Scuola popolare di musica, lunedì 14 ottobre alle ore 17 prove attitudinali per bambini e adolescenti: una giornata dedicata all’approccio agli strumenti a fiato e a percussione presenti nell’organico bandistico e alla chitarra e al mandolino.

Come partecipare

Questa prova attitudinale darà modo a chi vi partecipa di verificare le proprie predisposizioni tecnico-musicali con gli strumenti proposti, ed eventualmente prendere in considerazione la possibilità di frequentare i corsi di strumento della Scuola popolare di musica. La prova è assolutamente gratuita. Per partecipare è necessario prenotarsi presso la sede della Banda cittadina in via Odorici (all’interno del parco pubblico) entro l’11 ottobre. La Segreteria dell’Associazione è aperta dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

La Scuola organizza corsi di musica per bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, studenti delle medie inferiori, superiori e universitari, giovani lavoratori e adulti. Per quanto riguarda i corsi della Scuola popolare sono in programma attività di flauto traverso, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, corno, flicorno baritono, bassotuba, percussioni, mandolino, chitarra, contrabbasso, fisarmonica, canto, violino, violoncello, educazione musicale e lettura ritmica, propedeutica musicale e alle percussioni, musica d’insieme, marching band. Per gli allievi lezioni individuale di 30 minuti e lezioni di musica d'insieme di un'ora a settimana: i corsi sono aperti a bambini, giovani e adulti.

Altri corsi 2019/2020

C'è ancora tempo per iscriversi ai corsi “Facciamo la Banda”: corsi di flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba, corno, trombone, percussioni e musica d'insieme. Scadono il 6 ottobre i termini per i corsi in collaborazione con la Fondazione Teatro Grande, rivolti ai bambini dai 9 ai 12 anni nella sede di Via Federico Odorici e al Teatro. Scadono invece il 14 ottobre i corsi in collaborazione con l'Istituto comprensivo Centro 1, rivolti ai bambini dai 9 ai 12 anni allievi delle scuole Diaz, Ungaretti e Carducci, nella sede della Carducci di Viale Piave.

Ancora aperte (fino all'11 ottobre) anche le iscrizioni a “Facciamo l'Orchestra”, in collaborazione con Bazzini Consort: corsi di violino e violoncello rivolti ai bambini delle scuole elementari e delle scuole medie. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Filarmonica, oppure telefonando allo 030 3756449, via mail a scuola@filarmonicacapitanio.it.

L'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio

La storia dell'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio comincia da molto lontano, da più di 200 anni: erano i tempi dell'età napoleonica quando venne fondata la Banda della Guardia Nazionale, nel 1798. Nei decenni e nei secoli successivi si ricordano la dominazione austriaca, il Risorgimento, Brescia nel Regno d'Italia, l'Istituto musicale Venturi, la “musica municipale”, le attività dei primi anni del XX secolo, la rinascita della Filarmonica dopo il 1945, la convenzione firmata con l'amministrazione comunale esattamente 40 anni fa, nel 1979. E' la più antica istituzione musicale della provincia.