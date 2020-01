Fabula Mundi, decima edizione: al via il corso (in 30 lezioni) sulla geopolitica

Celebra quest'anno la sua decima edizione il corso “Fabula Mundi” sulla geopolitica, organizzato come sempre dalle Acli bresciane. Anche per il 2020 oltre al corso in città (che partirà il 3 marzo) verranno proposti altri sette brevi percorsi in tutte le zone della provincia, tra febbraio e aprile, “per offrire – si legge in una nota – la possibilità di riflettere sulla situazione internazionale a un numero maggiore di persone”.

La partecipazione ai moduli in provincia è libera e gratuita. In città il tradizionale corso di geopolitica si terrà dall’inizio di marzo fino a metà maggio con la stessa modalità degli ultimi anni: le lezioni si terranno il martedì dalle ore 18.30 alle ore 22 circa, con una pausa per una semplice cena conviviale a buffet. L’iscrizione al modulo di Brescia si effettua tramite il sito aclibresciane.it sul quale si possono trovare programmi e locandine di tutti i corsi. Il corso è realizzato grazie ai fondi della campagna del 5x1000 che i cittadini hanno destinato alle Acli.

Il programma completo dei corsi in provincia

Di seguito il programma completo di tutte le “lezioni”, in città e in provincia.

Si comincia da Gavardo : venerdì 7 febbraio L'Arabia Saudita, il 14 La Russia, il 21 I Curdi. Le lezioni si terranno all'auditorium di Santa Maria (scuola parrocchiale) dalle 20.45

: venerdì 7 febbraio L'Arabia Saudita, il 14 La Russia, il 21 I Curdi. Le lezioni si terranno all'auditorium di Santa Maria (scuola parrocchiale) dalle 20.45 Tre appuntamenti anche a Flero : lunedì 17 febbraio Le fratture sistemiche del Medio Oriente, il 24 Gli Stati Uniti, il 2 marzo Dazi e protezionismo. Le lezioni si terranno all'oratorio di Via Solferino, dalle 20.45

: lunedì 17 febbraio Le fratture sistemiche del Medio Oriente, il 24 Gli Stati Uniti, il 2 marzo Dazi e protezionismo. Le lezioni si terranno all'oratorio di Via Solferino, dalle 20.45 In Franciacorta quattro incontri in quattro Comuni diversi (e sempre alle 20.45): il 18 febbraio La Russia a Cazzago San Martino, nella sala civica di Bornato; il 5 marzo a Cologne Le fratture sistemiche del Medio Oriente, al centro culturale Borsellino; il 24 marzo a Rovato Gli Stati Uniti, nella sala intitolata a Zenucchini: venerdì 3 aprile a Corte Franca Migrazioni e migranti, nella sala civica di Timoline

quattro incontri in quattro Comuni diversi (e sempre alle 20.45): il 18 febbraio La Russia a Cazzago San Martino, nella sala civica di Bornato; il 5 marzo a Cologne Le fratture sistemiche del Medio Oriente, al centro culturale Borsellino; il 24 marzo a Rovato Gli Stati Uniti, nella sala intitolata a Zenucchini: venerdì 3 aprile a Corte Franca Migrazioni e migranti, nella sala civica di Timoline Sono ancora tre, invece, le lezioni in programma a Darfo Boario Terme : il 20 febbraio Le fratture sistemiche del Medio Oriente, il 27 I Curdi, il 5 marzo Dazi e protezionismo. I corsi si terranno nel salone della Caritas di Via Scura, dalle 20.45

: il 20 febbraio Le fratture sistemiche del Medio Oriente, il 27 I Curdi, il 5 marzo Dazi e protezionismo. I corsi si terranno nel salone della Caritas di Via Scura, dalle 20.45 Quattro gli incontri di Concesio , al Circolo Acli di Via Collegio: il 4 marzo I Curdi, il 9 Le fratture sistemiche del Medio Oriente, il 18 Dazi e protezionismo. Lezioni al via sempre alle 20.30

, al Circolo Acli di Via Collegio: il 4 marzo I Curdi, il 9 Le fratture sistemiche del Medio Oriente, il 18 Dazi e protezionismo. Lezioni al via sempre alle 20.30 Infine sul lago di Garda, a Desenzano, nella sala Brunelli di Palazzo Bagatta (sempre alle 20.45): il 17 marzo L'Europa, il 24 Le fratture sistemiche del Medio Oriente, il 31 I Curdi.

Il corso di geopolitica a Brescia

Il corso completo è disponibile a Brescia (a pagamento: costa 70 euro, 52 per gli iscritti Acli), con lezioni di quasi quattro ore (dalle 18.30 alle 22) nella sede delle Acli provinciali in Via Corsica 165. Il programma completo.

Martedì 3 marzo – dalle ore 18.30 alle ore 22.00

Geopolitica. Che ci sia ognun lo dice, cosa sia (quasi) nessun lo sa

Martedì 10 marzo – dalle ore 18.30 alle ore 22.00

La geopolitica della Sublime Porta: le direttrici strategiche dell’Impero Ottomano

Martedì 24 marzo – dalle ore 18.30 alle ore 22.00

L’Europa: tra una nuova governance e la Brexit

Martedì 7 aprile – dalle ore 18.30 alle ore 22.00

Gli Usa: che ruolo nell’era di Trump

Martedì 21 aprile – dalle ore 18.30 alle ore 22.00

Le fratture sistemiche del Medioriente. Una prospettiva generale

Martedì 28 aprile – dalle ore 18.30 alle ore 22.00

La Russia: presente e futuro delle ex Repubbliche dell’Unione Sovietica

Martedì 12 maggio – dalle ore 18.30 alle ore 22.00

L’Arabia Saudita: monarchia teocratica con velleità democratiche