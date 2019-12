European Landscapes: opportunità di mobilità transnazionale per i giovani

Regno Unito, Germania, Polonia, Francia, Spagna, Lituania, Irlanda e Cipro: sono questi i Paesi di destinazione in cui 100 giovani neodiplomati, neoqualificati o frequentanti l’ultimo anno di un istituto tecnico o professionale (anche serale) di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in cui potranno vivere, per un periodo di tempo definito, un'esperienza di tirocinio gratuito all’estero. Conto alla rovescia: da martedì 10 dicembre sarà possibile partecipare alla seconda edizione di European Landscapes: Training for tourism and cultural identity, il progetto in ambito Erasmus+ a cura di Mistral Onlus “che prevede di rafforzare la competitività del territorio e proteggerne, equilibrarne e valorizzarne le risorse”.

Gli obiettivi del progetto

La seconda edizione del progetto, presentato in questi giorni, si pone gli obiettivi di

favorire l’acquisizione di conoscenze generali e competenze professionali specifiche nel comparto promozione e valorizzazione del patrimonio locale;

nel comparto promozione e valorizzazione del patrimonio locale; favorire l’acquisizione o lo sviluppo di capacità comunicative e di marketing ;

; favorire l’acquisizione o lo sviluppo di competenze linguistiche ;

; favorire l’acquisizione o lo sviluppo di competenze interculturali e trasversali;

favorire l’acquisizione o lo sviluppo di capacità imprenditoriali;

favorire la consapevolezza di appartenenza alla cittadinanza europea.

Nel 2019 il progetto si è concluso in ottobre, con la partecipazione di 72 studenti (62 per 4 settimane e 10 per 3 mesi). Per il nuovo anno il progetto prevede 4 settimane per 90 partecipanti e 3 mesi per 10 partecipanti.

Chi può partecipare: i requisiti

Il progetto è rivolto è rivolto a neodiplomati, neoqualificati entro un anno solare dalla mobilità o studenti frequentanti l’ultimo anno di istituti scolastici VET, che non abbiano avuto la possibilità di prendere parte a un progetto Erasmus+ o ad altra esperienza significativa all’estero. Questi nel dettaglio sono i requisiti obbligatori

Essere neodiplomati o qualificati o frequentanti l’ultimo anno di un istituto tecnico o professionale (anche serale).

Età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Non aver fatto altre esperienze di tirocinio all’estero.

Competenze di base negli ambiti del progetto.

Possesso di competenze linguistiche del Paese di accoglienza o di lingua veicolare.

Come partecipare

La durata del progetto è di circa un anno, con termine fissato per il 28 novembre del 2020. E' possibile consultare il bando dal sito web ufficiale di European Landscapes: a partire dal 10 dicembre prossimo i giovani potranno iscriversi e candidarsi per il periodo e la meta preferita. Ulteriori informazioni sono disponibili a questo link (il flyer del progetto) e a questo link (le informazioni generali).