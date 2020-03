Coursera: corsi di formazione gratuiti nelle zone colpite dal Coronavirus

L’opportunità è valida, ovviamente, anche per gli studenti e gli atenei bresciani: Coursera, la più grande piattaforma di formazione online al mondo, ha reso disponibile gratuitamente il proprio catalogo di corsi per le università e gli studenti di tutte le zone del mondo interessate dalla diffusione del Coronavirus. Stando alle ultime stime, infatti, potrebbero essere addirittura 1 miliardo gli studenti che in tutto il mondo sono a casa da scuola e università, proprio a causa delle varie misure restrittive per il contenimento del Covid-19.

Coursera for Campus

Con il fine di aiutare gli studenti nel proseguimento del proprio percorso formativo nel modo più agevole possibile, Coursera ha ampliato la sua offerta Coursera for Campus per fornire alle università l'accesso gratuito a 3.800 corsi di alta qualità e 400 specializzazioni di importanti università e aziende.

Utilizzando l’offerta Coursera for Campus, Coursera renderà più semplice per le università italiane offrire agli studenti corsi online dalle migliori università e partner di settore. Come esempio del funzionamento del servizio, la Duke Kunshan University sta già collaborando con Coursera per offrire contenuti sulla piattaforma Coursera ai propri studenti durante questo momento difficile.

Studenti e università: come iscriversi

Gli istituti avranno accesso al catalogo fino al 31 luglio 2020, dopodiché sono previste possibili estensioni mensili. Gli studenti che si iscrivono entro il 31 luglio continueranno ad avere accesso fino al 30 settembre 2020. Le università possono invece registrarsi tramite questo link.