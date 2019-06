Corsi di nuoto a Brescia

Dai più piccoli ai più grandi, non è mai troppo tardi per imparare a nuotare: sia che si tratti delle prime bracciate o che invece si voglia approfondire la tecnica. E cosa c'è di meglio di una bella nuotata, in piscina o al lago (e per chi può, anche al mare) per rinfrescarsi (e rinfrancarsi) dal caldo dell'estate? In questa guida approfondiamo alcuni dei corsi di nuoto offerti dalle società sportive cittadine nelle piscine di Brescia.

Europa Sporting Club

Europa Sporting Club nasce nel 1973 proprio come società di nuoto. Ad oggi è una Società sportiva dilettantistica, che nel settore gestisce due centri natatori comunali, quelli di Lamarmora e Viale Piave. Nelle due piscine è possibile iscriversi a una vera “Accademia del nuoto”, che offre corsi per varie fasce d'età: da 0 a 3 anni, da 3 a 6 anni, da 6 a 15 anni e infine gli adulti.

A questo link è possibile esplorare tutte i vari corsi disponibili: per gli adulti, ad esempio, ci sono quattro tipologie di corsi, dal principiante all'avanzato passando per l'intermedio e il perfezionamento. Oltre ai corsi di nuoto tradizionali si segnalano i corsi di acqua-fitness (dal Thai Fit Water all'Hydro Bike), corsi subacquei, corsi specifici per bambini. Per info 030 318775.

Millennium Sport&Fitness

Anche la Millennium Sport&Fitness è una Società sportiva dilettantistica, con sede legale in Via Codignole ma sede operativa in Via Vittime Civili di Guerra. In ambito natatorio, Millennium organizza corsi di nuoto per tutte le età, distinti anche per grado di apprendimento: adatti dunque sia per ambientarsi e prendere confidenza con l'acqua che per migliorare la resistenza e i diversi stili.

Per i più giovani sono disponibili cinque diverse categorie di corsi: i corsi Baby, dai 3 ai 36 mesi, i Baby Moby per bambini di 3 anni, il corso Azzurro per bambini dai 4 ai 5 anni, il corso Rosso per bambini dai 6 ai 12 anni compiuti, il corso Grigio per ragazzi dai 13 ai 17 anni compiuti. Per informazioni 030 3540613.

Centro Sportivo San Filippo

Il Centro Sportivo San Filippo Spa è un'azienda di proprietà del Comune di Brescia che ne detiene l'intero pacchetto azionario. Gestisce vari impianti sportivi, di tutti i tipi, in tutta la città, tra cui anche il centro natatorio comunale di Mompiano, in Via dello Stadio. Anche nelle settimane estive sono operativi i corsi della “Scuola nuoto federale”, in collaborazione con la Fin, la Federazione italiana nuoto.

Dal 1 luglio al 31 luglio sono disponibili i corsi Baby e Cuccioli per i più piccoli, oppure i corsi di nuoto per adulti il lunedì e il giovedì, l'Acquagym e l'Acquagag (in vasche differenti), l'Acquacircuit e l'Hydrobike. Non mancano nemmeno i corsi specifici per gli over 55, sia di nuoto che di Acquagym. Per informazioni 030 20041085.