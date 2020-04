Coronavirus: webinar formativi gratuiti per le imprese di Brescia e Bergamo

Fare insieme per tornare a fare impresa e mantenere alto il valore delle aziende bresciane e bergamasche. È questo l’obiettivo di Compagnia delle Opere Lombardia Sud Est e Compagnia delle Opere Bergamo per affiancare i propri associati in questo momento di grave difficoltà. L’idea è di offrire la possibilità alle aziende del territorio di partecipare ad una serie di webinar formativi e interattivi per restare aggiornati sulle tematiche calde del momento e farsi trovare pronti a ripartire una volta superata l’emergenza sanitaria da Covid-19.

La programmazione, iniziata il 30 marzo, durerà fino al 15 maggio. Nei primi sette appuntamenti ha visto la partecipazione di oltre 700 aziende con riscontri più che positivi e interessanti spunti di riflessione ed approfondimento. Nella seconda parte del 2020, se e quando le misure di distanziamento sociale lo consentiranno, il percorso formativo tornerà in aula per proseguire l'esperienza condivisa.

Che cos’è un webinar

Il webinar, come riferisce Wikipedia, è un neologismo dato dalla fusione dei termini inglesi web e seminar, coniato per identificare sessioni educative o informative la cui partecipazione in forma remota è possibile tramite una connessione internet. In lingua italiana è traducibile come “seminario in rete”, “teleseminario” oppure con il neologismo “webinario”. A differenza del webcast, i webinar sono un seminario interattivo dove i partecipanti possono interagire tra loro e con il coordinatore del seminario stesso. Insieme alla teledidattica, la formazione a distanza e il boom di videochiamate, anche i webinar faranno sempre più parte della nostra vita, dopo l’emergenza Coronavirus.

L’offerta formativa della Compagnia delle Opere

L'offerta formativa prevede un programma di 44 webinar suddivisi per varie tematiche. Si va dalle questioni di carattere legale a quelle fiscali e finanziarie; dalla comunicazione aziendale in stato di crisi ai temi assicurativi e di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, con la possibilità di porre domande concrete sulle problematiche specifiche della propria azienda e ricevere consigli utili e professionali per risolverle.

A ciò si aggiungono approfondimenti formativi che potranno risultare utili in vista della ripresa e di una sempre maggiore internazionalizzazione delle imprese, quali: l’apprendimento della lingua inglese e il controllo di gestione. I webinar sono tenuti da un panel di esperti selezionati che, gratuitamente, hanno messo a disposizione professionalità e tempo a favore del #fareinsieme, tema guida proposto da CDO Nazionale.