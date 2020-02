Come diventare istruttore di nuoto a Brescia e in Lombardia

Le opportunità non mancano a Brescia e provincia, tra laghi e laghetti, piscine al chiuso o all’aperto: abbiamo già visto quali sono i corsi di nuoto da frequentare tutto l’anno, e anche tutto quello che c’è da sapere per ottenere il brevetto da bagnino. Oggi vediamo invece come fare per diventare istruttore di nuoto.

Come diventare istruttore di nuoto

Il percorso formativo per diventare istruttore di nuoto comincia con il corso per ottenere la qualifica di allievo istruttore. Per partecipare a questo corso è necessario aver compiuto 18 anni, avere la licenza di scuola media, nessuna condanna penale e soprattutto un certificato medico che attesti la nostra buona salute. Non solo: per poter accedere al corso è necessario anche dimostrare le proprie abilità acquatiche necessarie per lo svolgimento del ruolo, il che si traduce in una buona padronanza di almeno quattro stili di nuoto (farfalla, dorso, rana e crawl, nuotando per un minimo di 25 metri per ogni stile).

Il corso di allievo istruttore

Analizziamo ora nel dettaglio il corso di allievo istruttore, primo step per diventare istruttore di nuoto. Corso che include l’apprendimento di elementi di psicopedagogia, motricità, didattica, esperienze di tirocinio in vasca, insegnamento delle nuotate elementari e del salvamento.

Superato poi l’esame, sarà possibile conseguire il brevetto di allievo istruttore. Questo permette di esercitare l’insegnamento del nuoto all’interno delle Scuole Nuoto Federali sotto la supervisione di un coordinatore qualificato.

Istruttore di base

Occupiamoci ora dell’ultimo step per diventare istruttore di nuoto, l'ottenimento della qualifica d’istruttore di base. Questo permette non solo di svolgere l’attività d’insegnamento in una scuola di nuoto, ma consente anche la partecipazione a tutti i corsi di specializzazione e di aggiornamento specifici.

Il corso per istruttore base riguarda l’organizzazione, la programmazione e gli strumenti tecnico-pratici per la specializzazione delle attività che si possono svolgere in una scuola di nuoto.

Per partecipare al corso di istruttore di base occorrono alcuni requisiti:

aver superato l’esame di allievo istruttore da almeno 6 mesi;

aver svolto 50 ore di tirocinio o di lavoro come allievo istruttore presso una scuola nuoto federale;

assenza di condanne penali;

certificato medico di idoneità fisica.

Per essere ammessi alla prove d’esame è obbligatorio aver partecipato al 75% delle ore di lezione e aver svolto il tirocinio pratico. Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una orale. Ricordiamo, inoltre, che i corsi sono organizzati dai Comitati Regionali della Fin (Federazione Italiana Nuoto).

ll brevetto di Istruttore Base, infine, consente di partecipare a corsi di specializzazione dedicati, ad esempio, alle acquaticità neonatale e prescolare o a corsi per istruttore specialistico e allenatore di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato.

Corsi a Brescia e in Lombardia

Sul sito web ufficiale del Comitato regionale lombardo della Fin, la Federazione italiana nuoto, è possibile consultare in tempo reale quali sono i corsi attivi, quando sono programmati e in che provincia vengono svolti. Per quanto riguarda i costi, per i corsi di allievo istruzione la partecipazione alla prova pratica di ammissione si paga 50 euro, non rimborsabili, cui seguirà un costo di 510 euro per la frequenza al corso, comprensivo di esame finale (ridotti a 448 per gli assistenti bagnanti). La frequenza al corso di istruttore di base (comprensivo di esame finale) costa invece 560 euro. E’ bene ricordare, infine, che le iscrizioni e pagamenti avvengono esclusivamente online.

