Come diventare commercialista a Brescia

Il commercialista è una figura professionale tra le più richieste, anche a Brescia e provincia: si tratta di un libero professionista che opera nel campo del diritto commerciale, ragioneria, contabilità generale e diritto tributario. Il dottore commercialista (questa è la denominazione “ufficiale”) si occupa delle dichiarazioni dei redditi di privati cittadini, lavoratori dipendenti o partite Iva, ma anche della redazione di bilanci e contabilità delle aziende. Per diventare commercialista è necessario superare un apposito esame di Stato, dopo aver concluso ovviamente un preciso percorso di studi.

Laurea e tirocinio

In un tempo nemmeno troppo lontano, si poteva diventare commercialista anche con una laurea in Giurisprudenza o in Scienze politiche. Ad oggi è invece necessario laurearsi nella facoltà di Economia: laurea che può essere specialistica (o magistrale) in Scienze dell'economia o in Scienze economico-aziendali. La facoltà di Economia dell'Università di Brescia è tra le più note in Lombardia: l'offerta formativa prevede corsi di laurea in Banca e finanza, Economia, Economia e Gestione aziendale, ma anche corsi di laurea magistrale in Consulenza aziendale e libera professione, Management e Moneta, finanza e risk management. A questo link tutti i dettagli sui corsi di laurea disponibili a Brescia.

Concluso il percorso di studi universitari, l'aspirante commercialista dovrà svolgere un periodo di tirocinio di almeno 18 mesi in uno studio professionale di un dottore commercialista o di un esperto contabile purché sia iscritto all'albo da non meno di cinque anni. Per chi eventualmente volesse ottenere anche l'abilitazione a revisore legale, il tirocinio si raddoppia, per un totale di 36 mesi.

L'esame di Stato

L'Università di Brescia ha già pubblicato il bando per partecipare all'esame di Stato per ottenere l'abilitazione (e l'iscrizione all'albo) sia per quanto riguarda il dottore commercialista (sezione A dell'albo) che l'esperto contabile (sezione B). Sarà possibile presentare domanda dal 18 settembre al 18 ottobre 2019. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

E' bene ricordare che il tirocinio pratico dovrà essere completato entro e non oltre la data di inizio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano ancora completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiararlo nella domanda di ammissione, e dovranno produrre apposita autocertificazione (che attesa il compimento del tirocinio) prima dell'inizio delle prove.