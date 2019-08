Come diventare barman professionista a Brescia

Movida non ti temo, anzi: pronti a farne parte, ovviamente in una logica sana e controllata. Anche a questo servono i barmen professionisti, ad offrire prodotti e servizi di qualità: ma ci avete mai pensato? Potrebbe essere un'interessante opportunità di lavoro. Non mancano le offerte, a Brescia e provincia: che sia per una stagione (estiva) sul lago di Garda o magari quella invernale in città, in Piazzale Arnaldo e non solo. Ma come si fa a diventare barman?

Come diventare barman professionista

Il punto di partenza è la scuola superiore, frequentando una scuola alberghiera seguendo l'indirizzo “Servizi di sala e vendita”. Certo un percorso formativo come questo non è obbligatorio, ma consigliato. Tutti possono diventare barman, purché ne abbiano la stoffa e la capacità, anche grazie ai corsi di formazione professionale realizzati ad hoc.

I corsi più conosciuti sono quelli dell'Associazione italiana Barmen e sostenitori (Aibes), dell'Associazione italiana Bartender & Mixologist (Aibm), quelli organizzati dalla Federazione italiana barman (Fib) e quelli della Federazione italiana Pubblici esercizi (Fipe). Sono da tenere d'occhio anche i corsi proposti, a Brescia e provincia, dai Centri di formazione professionale, o magari da enti pubblici provinciali o regionali.

La scelta del corso

Si parte dai corsi base dalla durata di circa 40 ore dal costo inferiore ai 1000 euro, a corsi avanzati e specialistici come quello di “Miscelazione avanzata” di circa 20 ore, offerti ad un prezzo intorno ai 500 euro.

Per valutare un corso o una scuola è importante considerare la struttura, la sua storia, il profilo professionale dei docenti e i riconoscimenti ottenuti. Importante valutare anche il livello e la qualità dei prodotti (liquori e altro) che vengono utilizzati durante le lezioni. Inoltre i corsi devono comprendere sempre anche delle esercitazioni e un affiancamento a un barman di esperienza. Non devono mancare, infine, lezioni sulla gestione di un esercizio commerciale e sul mondo dell’imprenditoria in generale (coperture assicurative, obblighi igienico-sanitari, principi di contabilità e altro ancora).

Infine completa il percorso professionale di barman il superamento dell’esame di idoneità per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Corsi di barman a Brescia

Questi alcuni dei corsi di barman proposti a Brescia dalle più note associazioni. Cominciamo dalla Bar Project Bartending School di Corso Luigi Bazoli a Sanpolino (telefono 340 5437806). Poi segnaliamo Barkeeper in zona stazione, telefono 348 5562839, Cast Alimenti in Via Serenissima, telefono 030 2350076), CeFos a Calcinato, telefono 030 9636365.