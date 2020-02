"Citynews Business Camp": la quarta edizione in rampa di lancio

E' ai blocchi di partenza il Contest di Recruiting dei partecipanti che comporranno l'aula del corso di formazione che partirà dalla metà del prossimo marzo.

Se nella prima edizione del 2018 ci siamo concentrati su Milano – afferma Felice Lizza, HR Manager del Gruppo Editoriale Citynews –, nella seconda su Roma e nella terza su Campania e Sicilia, in questa quarta edizione, la prima del 2020, toccheremo tutto il Nord Est e l’Umbria. Il recruiting partirà da Verona per poi andare a Vicenza, Venezia, Padova, Trieste e Udine per quanto riguarda il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e Terni e Perugia per Umbria”.

"In questi due anni – continua Roberta D’Alò, Responsabile Prodotto e Formazione di Citynews – il nostro Business Camp è maturato molto, di pari passo alle esperienze accumulate nelle precedenti edizioni. Attraverso questa roadmap abbiamo dato fiducia a tanti partecipanti che sono entrati a far parte dei nostri organici e che ad oggi lavorano per Citynews, nella propria città, come Digital Sales Consultant”.

Ma cos'è il Business Camp di Citynews?

Si tratta di un percorso didattico di circa 11 settimane all'interno del quale Citynews trasferisce competenze in ambito digital adv, marketing e consulenza sales ad una classe di millennials, con l'obiettivo di renderli i nostri Digital Sales Consultant del futuro.

Le Milestone del percorso

Dall'Aula di Assessment all'Aula di Formazione:

Recruiting su diverse città in partnership con Quanta Spa Screening dei CV Assessment di Selezione nelle Città interessate Individuazione dei 12 migliori candidati

Formazione di 11 settimane nell’Head Quarter romano di Citynews e on field nella città di "partenza" di ogni singolo selezionato: 7 Settimane circa di aula a Roma 4 Settimane on field con ritorno nella propria città Formazione Retribuita Alloggio su Roma pagato da Citynews

Individuazione tra i 12 corsisti dei migliori 7 Contratto diretto con Citynews Avvio dell'attività lavorativa come Junior Digital Sales Consultant

Macro Argomenti del Corso il Gruppo Editoriale Citynews Gli scenari digitali contemporanei il "Prodotto" Digitale CRM Aziendale: cos'è e a cosa serve? Gestione del Cliente: dal primo contatto telefonico all'incontro Soft Skill (percezione di sé e comunicazione efficace) Le fasi di Presentazione dell'Offerta e la Trattativa Il rilascio della Campagna Adv Digitale La fidelizzazione del Cliente



"Chi volesse prendere parte a questa sfida – conclude Lizza – e pensa di avere le giuste motivazioni e le qualità per diventare uno dei nostri Business Camper, può partecipare alle selezioni rivolgendosi a Quanta Spa per candidarsi al tavolo di Assessment che si terrà nella sua città”.

Città coinvolte e riferimenti Quanta per candidarsi: