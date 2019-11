Open Day CFA: il Centro di Formazione Avanzata di Brescia compie 18 anni

Il Centro di Formazione Avanzata (CFA) di Brescia compie 18 anni: l'azienda, fondata nel 2001, è nata con l'idea di diventare un centro di formazione di livello e punto di riferimento per aziende, professionisti e istituzioni locali. E così è stato, anno dopo anno: nel 2008 CFA ha raggiunto il primo importante traguardo ottenendo l'accreditamento di Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale. Un riconoscimento che permette al Centro di aprirsi al mondo della formazione finanziata mediante l'accesso a fondi camerali, regionali e comunitari in favore di aziende, professionisti e privati.

Che cos'è il Centro di Formazione Avanzata

Oggi il CFA di Brescia è un ente che vanta una presenza ormai consolidata nel territorio, e che grazie alle diverse professionalità che compongono lo staff interno è in grado di offrire una gamma multidisciplinare di servizi. Dal nucleo originale dedicato alla formazione, si sono sviluppate successivamente le attività nei settori della sicurezza e dei servizi al lavoro.

La Divisione Lavoro è nata nel 2017 in seguito all'accreditamento di Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi al lavoro: nello stesso anno apre la sede di Calcio, in provincia di Bergamo. La Divisione Lavoro si occupa di supportare e facilitare l'inserimento e il reinserimento lavorativo degli individui, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di occupazione, mettendo a disposizione di utenti e aziende un set di servizi sempre più completo e specialistico.

L'ultima novità in casa CFA risale infine al 2018, con la nascita della Divisione Sicurezza che amplia ulteriormente i settori in cui opera l'azienda, con una consulenza specifica per le imprese, anche come unico referente per la gestione dei principali adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Alcuni corsi del CFA di Brescia

Questi sono alcuni dei corsi di formazione messi a disposizione dal CFA di Brescia per cui è ancora possibile iscriversi. Alla fine di novembre partiranno i corsi per addetti antincendio, rischio medio, e il corso di formazione dei lavoratori sulla sicurezza (rischio alto). Dai primi di dicembre prenderà il via invece il corso (gratuito) di alfabetizzazione informatica, internet e social media, il corso di apprendistato, il corso di aggiornamento per la formazione dei lavoratori sulla sicurezza (a Sarezzo), il corso addetto antincendio rischio basso, il corso di aggiornamento formazione Rls. L'elenco completo delle proposte formative, anche online, è disponibile consultando questo link. Nella sezione dedicata della pagina web di CFA è possibile consultare anche le offerte di lavoro.

Open Day 2019

Per festeggiare i primi 18 anni di attività, CFA organizza un Open Day per il prossimo 10 dicembre. In quell'occasione sarà possibile visitare le aule e gli uffici, conoscere chi lavora dietro le quinte, incontrare altre realtà del tessuto produttivo lombardo. La mattinata si concluderà con un light lunch al motto di “brindisi e convivialità”. Per partecipare è necessario compilare l'apposito modulo online, a questo link. “CFA compie 18 anni – si legge in una nota – Un traguardo che ci rende particolarmente orgogliosi e che merita di essere condiviso con tutti coloro che nel tempo hanno avuto modo di conoscerci e di lavorare con noi”.