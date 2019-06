Vallio Terme: Aspettando la vai cayon race

organizzata dalla ProLoco Vallio Terme con il Patrocinio del Comune in collaborazione con F.O. RUNNING TEAM



– PROGRAMMA –

Ore 19.00 ritrovo e iscrizioni presso il centro sportivo di Vallio Terme in Via Caschino

Ore 20.00 partenza dal campo sportivo

Iscrizione: € 8,00

gadget garantiti ai primi 250 iscritti + 2 ristori, percorso di circa 8,5 km



Iscrizioni in loco la sera stessa

Consigli: scarponcini da trekking, torcia frontale o pila, adeguato abbigliamento.Eventuali cani adeguatamente custoditi.

Iscrizione gratuita per ragazzi fino a 12 anni.



Whatsapp:335 5457473

Tel: 340 2433227

Mail: prolocovallioterme@gmail.com

Web: prolocovallioterme.wordpress.com

Facebook: prolocovallioterme

Instagram: prolocovallioterme

Twitter: prolocovallioterme