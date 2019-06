Vallio Terme: Vai canyon race

A giugno come ogni anno torna l’appuntamento con Vai canyon race, gara nazionale fidal di corsa in montagna: competitiva km 10 e non competitiva Km 8. Ritrovo gara fidal:ore 7.30 Piazzale Alpini, Vallio Terme – Brescia



Partenza gare fidal: ore 9.30 km 10 cat. Jun/Pro/Seniores/Master m/f – 6 Km Junior/F. Percorso:le gare si svolgeranno su dei magnifici e orginali percorsi immersi nella stupenda valle che circonda il Comune di Vallio Terme. Funzionerà ristoro sul percorso e all’arrivo. Servizio docce, deposito borse con possibilità di PASTA PARTY all’arrivo.



ritiro pettorali:

– sabato 28/06/19 dalle ore 15.00 alle 18.30 presso il Piazzale degli Alpini

– domenica 30/06/19 dalle ore 7.30 alle 9.00

Iscrizioni gara fidal:

Le iscrizioni ON-LINE sul sito: http://www.endu.net

Chiusura iscrizioni: 27 giugno 2019 ore 24.00

NB: le iscrizioni prive del pagamento non saranno accettate.

È inoltre possibile iscriversi nei punti vendita SPORTLAND di Lonato S.Eufemia e Villanuova s/C

quota d’iscrizione:

– dal 01/05/19 al 21/06/19 € 12.00 con pacco gara e pasta party ai primi 350 iscritti

ed € 7.00 senza pacco gara solo per atleti master di società bresciane

– dal 22/06/19 al 27/06/19 € 15.00 con pacco gara ed € 11.00 senza pacco gara solo per atleti master di società bresciane





programma NON competitiva



Per partecipare non serve nessun tipo di certificato medico o altro tipo di tesseramento Organizzata dalla Proloco Vallio Terme in collaborazione con la F.O. Running team



partenza: ore 9.35 PERCORSO: Km 8 circa



Costo iscrizioni: € 5.00 con oggetto ricordo



Iscrizioni in loco – Domenica 30 giugno 2019