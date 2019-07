Sirmione: musica e street food con lo scivolo gonfiabile acquatico più lungo d'Italia

Comincia venerdì sera al Parco San Vito di Colombare la quinta edizione di “Dreamin'Sirmione”, l'evento organizzato dall'Associazione giovani e da Cucine a Motori che ogni anno richiama, in un fine settimana, più di 10mila persone. Anche quest'anno la proposta è da leccarsi i baffi: sono addirittura 20 i food truck presenti al parco, fino a domenica compresa. Aperti e sfrigolanti dalle 18 alla mezzanotte di venerdì, e poi anche a pranzo (già dalle 11) sabato e domenica.

Il menu

Nel lungo elenco non mancano piatti della tradizione locale, e della tradizione regionale italiana: dal pane con polpo agli straccetti di cavallo dalla Puglia, cappelletti in brodo, strolghino e piadine dall'Emilia Romagna, hambuger di bufalo, burger di tartare e fonduta, fritture di pesce e non solo, piatti della tradizione romana come cacio e pep, gricia, carbonara e amatriciana.

Ci saranno anche piatti e assaggi da tutto il mondo: crossover asiatico in salsa street food, dal burrito di sushi alle tortillas, una vera taverna greca con pita, moussaka, suvlaki e kataifi, cucina wok thailandese, pastrami all'americana, picanha alla griglia dal Brasile. Per la prima volta sarà presente anche un coffee truck, con torrefazione in loco, e l'immancabile camion delle birre.

Il programma

Tre giorni di musica senza sosta, dalle 18.30 fino all'1. Venerdì sera Red Valpo Roosters e The Threeo, sabato Richard Gray e festa Hot Shot 90, domenica Carolina e Anna Bassy, gran finale con Dj Massimino. Ingresso sempre libero, come da tradizione.

Di fianco ai food truck di Cucine a Motore si segnala lo spiedo a chilometro zero dell'Us Rovizza, e gli stand di bar e locali sirmionesi con cocktail e vino Lugana. Per i più piccoli, vasta area bimbi con giochi gonfiabili, il battesimo della sella e soprattutto l'attrazione più attesa, lo scivolo gonfiabile acquatico più lungo d'Italia, che da cima a fondo supera i 50 metri.