In fiamme il castello di Sirmione: spettacolo pirotecnico di luci e fuochi

Sirmione si appresta a dare il benvenuto al nuovo anno in grande stile con il tradizionale e suggestivo "Incendio del Castello": lo spettacolo pirotecnico di luci e fuochi - organizzato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Consorzio Albergatori e Ristoratori Sirmionesi - incanterà turisti e cittadini domenica 5 gennaio alle 19. Non solo colori e coreografie che dipingeranno il cielo di Sirmione e infuocheranno le mura del Castello Scaligero, ma una vera e propria giornata all’insegna del divertimento arricchita da musiche e spettacolari performance di artisti di strada.

Alle 19 tutti con il naso all’insù per godere di uno show pirotecnico unico al mondo, a cui si potrà assistere sia da Piazza Castello che da Piazzale Porto, nonché dalle zone limitrofe; sarà inoltre riservato uno spazio apposito ai portatori di disabilità.

Per vivere al meglio le varie iniziative si consiglia di raggiungere il centro storico già nel primo pomeriggio. Dalle 17 saranno attive le previste misure di sicurezza e pertanto il transito nelle zone interessate sarà regolato secondo l'effettiva necessità con possibili restrizioni. A partire dalle 18 fino alle 20.30 il traffico veicolare in entrata e in uscita dal centro storico sarà completamente interdetto fino all’altezza di Largo Faselo Bitinico (zona Poste). Le limitazioni e i possibili disagi saranno ampiamente compensati da un evento destinato nuovamente a meravigliarci.

