Libidine, doppia libidine: a Desenzano la movida riparte con Jerry Calà

Alla faccia di Burian e del freddo polare, a Desenzano del Garda il Sestino Beach porta con sé un bel soffio di primavera: la nuova e attesa stagione, ricchissima di bollenti novità, aprirà ufficialmente i battenti venerdì 9 marzo, dopo aver chiuso alla grande un 2017 da record. Annata da incorniciare non solo per il Sestino e il suo concept unico di movida di qualità, ma per tutto il lago di Garda che ogni anno migliora la sua attrattività turistica, terzo distretto in Italia dopo la Riviera romagnola e quella veneta. In attesa dei dati ufficiali, a Desenzano si contano più di 900mila presenze.

“Tutto il lago fiorisce, certo grazie al bel tempo – spiega Puccio Gallo, storico imprenditore della notte e patron del Sestino Beach insieme a Yudi Bueno – ma anche grazie al lavoro sapiente degli imprenditori del turismo e dei migliori organizzatori di serate, a cui va il nostro plauso per lo straordinario indotto turistico registrato”. Tra i “migliori organizzatori” non manca certo lo showman Jerry Calà, confermato anche quest'anno alla direzione artistica del Sestino.