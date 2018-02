Brescia: sabato la festa del gatto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Anche nel 2018 torna la Giornata del Gatto, l’evento annuale nato nel 1990 e diventato un appuntamento imperdibile per tutti gli amici dei felini. Organizzata da ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) in centinaia di città italiane grazie al lavoro e all’impegno delle sezioni locali, la Giornata del Gatto è dedicata ad aiutare i mici meno fortunati. L

a sezione di Brescia di ENPA non poteva non essere della partita, come tutti gli anni, proponendo due specifiche iniziative: Il “Concorso coi baffi”: ENPA Brescia vuole rendere omaggio a questi straordinari felini con un concorso fotografico tutto dedicato a loro. Per partecipare basta scattare una simpatica foto al proprio gatto in una posa divertente e postarla nell'evento Facebook.

Il concorso termina il 15 febbraio, dopo questa data verranno scelti i tre vincitori. Gazebo informativo in centro storico: sabato 17 febbraio in corso Zanardelli (fronte edicola) dalle 15 alle 19 saremo presenti con il nostro gazebo.

Saremo a disposizione per informare i cittadini su tutte le nostre iniziative ed attività e chi vorrà potrà sostenerci acquistando i nostri gadget a tema gatto.