Borgo San Giacomo: Internazionali d'Italia supercross

Dopo la conferma del successo ottenuto nell'edizione 2018, il motoclub Verolese ripropone anche per quest'anno una tappa degli internazionali d'Italia Supercross.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con Offroad pro Racing, patrocinata dal Comune di Borgo San Giacomo, si svolgera' nell'area del campo sportivo comunale in via del soccorso.

Una serata all'insegna del divertimento e dello spettacolo, con tanti volti noti del supercross italiano ed internazionale, dove non mamcherà l'occasione di conoscere i piloti e vivere con loro l' emozione della gara. E' previsto intrattenimento durante tutta la serata con spettacolo pirotecnico: predisposti ampi spazi per il pubblico con numerosi punti ristoro.