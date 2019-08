Cosa fare a Brescia dal 9 all'11 agosto: i migliori eventi del weekend

In agosto - il mese estivo per eccellenza - la voglia di uscire nel weekend arriva alle stelle, proprio come per la ricorrenza di San Lorenzo con la sua pioggia di stelle cadenti.

Festa che in città e in provincia viene celebrata in diversi modi: sagre patronali, spettacoli pirotecnici e tanto altro.

Insomma, come sempre anche il fine settimana dal 9 all'11 agosto non delude e propone eventi e iniziative di ogni tipo, in grado di accontentare i gusti di tutti. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!



SAGRE E FESTE DI PAESE

- Toscolano Maderno: Spettacolo Pirotecnico

Fuochi d'artificio sul golfo di Maderno

- Sonico: Festa di San Lorenzo

Gastronomia, musica e fuochi d'artificio

- Sulzano: Festa di San Fermo

Musica live, stand gastronomico e fuochi d'artificio

- San Martino della Battaglia: Festa del Vino

Stand con ampia scelta di vini, fuochi a Ferragosto

- Manerba: ManerBeerFest

Festa della birra con cucina e musica live

- Pontevico: Sagra di San Fermo

Cucina, musica e spettacolo pirotecnico

- Montichiari: Sagra di San Lorenzo

Stand gastronomico, musica e giochi per bimbi

- Pozzolengo: Palio della Pastasciutta

Pastasciutta no-stop al centro sportivo

- Brescia: Street Food in Castello

Cibo di strada nel piazzale della Locomotiva



CONCERTI, MANIFESTAZIONI E CULTURA

- Maderno: Madonnari per Sant’Ercolano

L'arte dei Madonnari colorerà il centro storico

- Soiano Blues Festival

Rassegna internazionale di musica Blues

- Brescia: Luna Park

Stagione estiva dello storico luna park di San Polo

- Brescia: Cinema all'aperto in Castello

Tutto il programma dell'estate 2019

- Brescia: Cinema all'aperto al Carmine

Tutto il programma dell'estate 2019

- Desenzano: Caravaggio Experience

Mostra multimediale in Castello

- Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere