Cosa fare a Brescia dall'8 al 10 novembre: i migliori eventi del weekend

Sembra che il maltempo darà un po' di tregua nel weekend di sabato 9 e domenica 10 novembre. Stop alla pioggia, dunque, in arrivo due giornate soleggiate o con qualche nuvola: l'occasione giusta per uscire di casa e farsi una passeggiata, tra i mercatini dell'antiquariato e le bancarelle delle sagre di paese.



Da Brescia a Corzano, da Rezzato a Vezza d'Oglio, gli appuntamenti in programma sono davvero tanti. Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!

SAGRE E MERCATINI

- Corzano: Festa di San Martino

Festa patronale con stand gastronomico

- Vezza d’Oglio: Festa di San Martino

Sagra con serata danzante e "casonselada"

- Cigole: Festa di San Martino

Degustazioni di cibo e vino di qualità

- Corte Franca: Alla Riscoperta del Salmì

Circuito enogastronomico nei ristoranti

- Castenedolo: Le Strade del Gusto della Lombardia

Mercato di prodotti tipici e street food

- Borgo San Giacomo: Festa del Ringraziamento

Festa di paese con stand e spettacoli

- Marone: Festa di San Martino

Festa parrocchiale con spiedo e tanti eventi

- Paitone: Oc de San Martì

Circuito enogastronomico nei ristoranti

- Serle: Profumo di Spiedo

Nei ristoranti di paese menù fisso a 25 euro

- Gussago: Lo Spiedo Scoppiettando

Circuito enogastronomico nei ristoranti



FIERE, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI

- Brescia: Mercatino dell'Antiquariato

Mercatino in piazza Vittoria

- Rezzato: Remember Vintage

Fiera del vintage a Villa Fenaroli

- Brescia: Brit Floyd

Tributo ai Pink Floyd al Teatro Morato

- Montichiari: Rassegna Antiquaria

Grande rassegna d'antiquariato al Centro Fiera

- Brescia: Circo Madagascar

Lo spettacolo del circo torna a San Polo