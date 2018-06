Cosa fare a Brescia dall'8 al 9 giugno: i migliori eventi del weekend

Cosa fare in questo weekend che va dall’8 al 10 giugno? La città e la provincia offrono come sempre molte possibilità di intrattenimento, cultura, divertimento e soprattutto occasioni per bere, birra o vino che sia, e assaggiare ottimo cibo.

In realtà, la Leonessa e l'hinterland non si mobilitano solo dal venerdì alla domenica, anzi: è sufficiente dare un'occhiata alla nostra pagina eventi per rendersi conto di come ogni giorno ci siano decine di iniziative da prendere al volo.

Vediamo dunque le proposte principali: questa è la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!



FESTE, SAGRE E FIERE:

— Lonato: Country Beer Fest

Festa della birra con ricco stand gastronomico

— Castegnato: Materia Prima Beer & Music Festival

Festa della birra e contest musicale

— Azzano Mella: Sagra del Gnocco Fritto

Sagra al parco con cinema sotto le stelle

— Rivoltella: Two Days Vintage

Fiera vintage a Villa La Tassinara

— Ceresara: Festa de la Seresa

Festa della ciliegia con stan gastronomico e musica live

— Brescia: Facciamo Festa

Festa dell’oratorio con mercatino e stand gastronomico

— Cologne: Festa della Resistenza e della Legalità

Festa Anpi con incontri culturali e stand gastronomico



CONCERTI E SPETTACOLI:

— Brescia: The Beatles Day

Mostre e musica live con 40 band

— Darfo: Buskers Festival

Festival Internazionale dell’Arte di Strada

— Franciacorta Summer Festival

Cartellone ricco di eventi dedicati ai “wine lovers”

— Festival Pianistico Internazionale

Lo storico festival con orchestre e solisti di fama mondiale



VISITE E MOSTRE:

— Toscolano: Cimeli della Grande Guerra in Alto Garda

Grande mostra al Museo della Carta

— Pezzaze: visita alla Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

— Brescia: mostra “Picasso, De Chirico, Morandi”

A Palazzo Martinengo i capolavori dalle collezioni private bresciane

— Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere