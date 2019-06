Cosa fare a Brescia dal 7 al 9 giugno: i migliori eventi del weekend

Il weekend in arrivo propone iniziative di tutti i tipi senza soluzione di continuità, dagli eventi più celebri - come la Festa dell'Opera di Brescia - a quegli appuntamenti un po' meno famosi, come mercatini vintage e sagre di paese, ma sempre di grande richiamo quando arriva la bella stagione.

Vista la mole di eventi disponibili, abbiamo deciso a nostra discrezione di sceglierne alcuni - senza nulla togliere alle altre manifestazioni, naturalmente - assolutamente imperdibili.



Ribadendo comunque che tutti gli eventi di questo fine settimana sono disponibili alla pagina eventi di BresciaToday, "Cosa fare in città". Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!



SAGRE, FIERE E MERCATINI

- Montichiari: Sagra dei Boschetti

Sagra di paese con musica live

- Gardone Riviera: Vintage e Oltre

Mercatino vintage sul lungolago

- Palazzolo: La Notte delle Meraviglie

Notte bianca con ricco menù di eventi

- Moniga: Italia in Rosa

Fiera nazionale del chiaretto

- Lonato: Country Beer Fest

Festa della birra con stand gastronomico

- Barbariga: Sagra di San Vito

Stand gastronomo, concerti, fuochi d'artificio

- Brescia: Facciamo Festa

Festa con mercatini, musica e stand gastronomico

- Lonato: Sapori di Lago

Circuito gastronomico dedicato al pesce di lago

FESTE, SPETTACOLI E CULTURA

- Brescia: Festa dell'Opera

In città le più celebri melodie della tradizione operistica

- Brescia: Luna Park

Stagione estiva dello storico luna park di San Polo

- Brescia: Sweet Dreams

Spettacolo di danza al Gran Teatro Morato

- Brescia: Switch Party con Cristiano Malgioglio

Concerto alla discoteca Social Club

- Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere

- Brescia: mostra "Bizzarrie"

Esposizione delle opere del gruppo "Guerrilla Spm"