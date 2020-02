Cosa fare a Brescia dal 7 al 9 febbraio: i migliori eventi del weekend

In città continua con grande successo la mostra "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini", richiamo per migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia. Ma, per chi è in cerca di svago e di divertimento, il menù degli eventi di questo weekend offre ancora tante e gustose specialità: si va dal mercatino del vintage (con street food) alla Latteria Molloy, all'attesa corsa d'auto d'epoca "Giulietta&Romeo" sul Lago di Garda, dal circuito enogastronomico Töt Porsèl alle numerose iniziative organizzate in montagna.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!

SAGRE, FIERE

- Lonato: Töt Porsèl

Circuito enogastronomico con menù di maiale

- Brescia: Urban Market

Bancarelle vintage e street food



SVAGO

- Lago di Garda: Coppa Giulietta&Romeo

Corsa d'auto d'epoca

- Brescia: School Out Fest

Festa "all night long" al Magazzino 47

- Maniva di Luna

Ciaspolata in notturna sul Maniva

- Vezza d'Oglio: MySpritz Snow Party

Concerto gratuito per i 20 anni della Caspolada

- Vezza d’Oglio: Caspolada al Chiaro di Luna

Ciaspolata in notturna

CULTURA

- Desenzano: Teatro dei Bambini

Spettacolo per famiglie all'auditorium Celesti

- Brescia: omaggio Antonin Dvorák

Concerto di musica classica al Teatro Grande

- Brescia: "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini"

Grande mostra a Palazzo Martinengo

- Brescia: Tende della Pace

Incontri in uno spazio "per un mondo altro"

- Bedizzole: mostra di Liubov Fedoseeva

I dipinti di Fedoseeva in mostra alla BAM

- Iseo Classica: "Il fantasma di Vienna"

Concerto al pianoforte al Castello Oldofredi