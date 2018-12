Cosa fare a Brescia dal 7 al 9 dicembre: i migliori eventi del weekend

Il Natale è ormai alle porte. Per trovare gli ultimi regali e passare un po' di tempo in compagnia di familiari e amici, è un continuo fiorire di mercatini, villaggi di elfi e di Babbo Natale, piste di pattinaggio, zampognari e stand gastronomici con caldarroste e vin brûlé. Per i più golosi, invece, c'è anche la Fiera del Torrone, con più di 120 bancarelle e l'allegria degli artisti di strada.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!

MERCATINI

- Verolanuova: Christmas Town

Mercatini, food truck e pista di pattinaggio

- Iseo: Natale con Gusto

Festival delle tradizioni e delle tipicità

- Travagliato: Mercatini di Natale

Bancarelle, gospel, corsa e villaggio di Babbo Natale

- Torbole Casaglia: Mercatini di Natale

Bancarelle, stand gastronomico, caldarroste e vin brûlé

- Marmentino: Mercatini di Natale

Stand, area food, zampognari e tanto altro

- Brescia: Mercatini di Natale

Bancarelle con prodotti vintage in San Faustino

- Brescia: Mercatini di Natale

Bancarelle e area food al Parco Jan Palach

- Bardolino: Mercatini di Natale

Bancarelle, pista di pattinaggio e ruota panoramica

- Lazise: Mercatini di Natale

Degustazioni, animazione e decine bancarelle

- Peschiera del Garda: Mercatini di Natale

Mercatini e solidarietà in riva al lago

- Gardaland Magic Winter

Il parco divertimenti in un'incantevole atmosfera natalizia



SAGRE E FIERE

- Carpenedolo: Fiera del Torrone

120 espositori e l'allegria degli artisti di strada

- Paitone: Oc de San Martì

Il piatto tipico nei ristoranti di paese aderenti

- Brescia: Meglio Bio in Piazza Vittoria

Mercato dei prodotti biologici con degustazioni



CULTURA, CONCERTI E MANIFESTAZIONI

- Brescia: Giovanni Allevi|

Concerto pianistico al Brixia Forum

- Manerbio: La Magia della Bambola

Mostra di bambole dagli anni ’30 agli anni ’80

- Desenzano: Mickey 90 - L'arte di un sogno

Mostra dedicata ai 90 anni di storia di Topolino

- Pezzaze: visita alla Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

- Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere

- Moniga on Ice

Pista di pattinaggio allestita in Piazza San Martino