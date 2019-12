Cosa fare a Brescia dal 6 all'8 dicembre: i migliori eventi del weekend

Il Natale è ormai alle porte. Per fare incetta di regali e passare un po' di tempo in compagnia di familiari e amici, è un continuo fiorire di mercatini, villaggi di elfi e di Babbo Natale, piste di pattinaggio, zampognari e stand gastronomici con caldarroste e vin brûlé. Per i più golosi, invece, non mancheranno le rassegne enogastronomiche all'insegna della tradizione culinaria bresciana.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!

MERCATINI DI NATALE

- San Zeno Naviglio: Mercatini di Natale

Musica, spettacoli e tante bancarelle

- Chiari: Mercatini di Natale

Bancarelle, stand degli Alpini e giochi per bambini

- Bardolino: Mercatini di Natale

Bancarelle e pista di pattinaggio

- Iseo: Natale con Gusto

Bancarelle, punti ristoro e tante golosità

- Lazise: Mercatini di Natale

Degustazioni, animazione e decine bancarelle

- Travagliato: Mercatini di Natale

Bancarelle di gastronomia e artigianato in centro

- Manerba: Mercatini di Natale

Bancarelle con artigianato e presepe meccanico

- Orzinuovi: Mercatini di Natale e Santa Lucia

Festa prenatalizia per grandi e piccini

- Predore: Mercatini di Natale

Artigiani e prodotti enogastronomici locali

- Corte Franca: Mercatini di Natale

Mercatino di Natale e di antiquariato

- Sale Marasino: Mercatini di Natale

Bancarelle, musica, stand gastronomico

- Verolanuova: Christmas Town e Mercatini di Natale

Bancarelle, food truck e pista di pattinaggio

- Arco: Mercatini di Natale

Musica, spettacoli e bancarelle

- Sarnico: Mercatini di Natale

Artigianato, articoli natalizi, prodotti tipici



SAGRE E FIERE

- Leno: Vini e Sapori del Garda

Percorso enogastronomico a Villa Badia

- Paitone: Oc de San Martì

Rassegna enogastronomica nei ristoranti

- Serle: Profumo di Spiedo

Nei ristoranti di paese menù fisso a 25 euro

- Gussago: Lo Spiedo Scoppiettando

Rassegna enogastronomica nei ristoranti



CULTURA, GIOCHI E SPETTACOLI

- Urago d'Oglio: Presepe Vivente

Figuranti, animali e un enorme albero di Natale

- Salò: Pista di Pattinaggio

Pista di ghiaccio con punti ristoro

- Provaglio d'Iseo: Villaggio di Babbo Natale

Evento per bambini con elfi e tanti dolci

- Natale a Padenghe sul Garda

Spettacoli ed eventi per bambini

- Capriano del Colle: Natale coi Baffi

Giochi per bimbi e tanti gattini da adottare

- Natale a Lonato del Garda

Mostre, giochi e spettacoli in attesa del Natale