Questo weekend appuntamento da non perdere in città con la Notte della Cultura, tra mostre, aperture straordinarie, concerti, dj set, installazioni, teatro, incontri con gli scrittori, visite guidate: decine e decine di eventi gratuiti, per una festa "all night long".

In provincia non mancheranno invece le sagre di paese, dai sapori sempre più autunnali: da Profumo di Spiedo alla Sagra del Cinghiale, la scelta è ampissima e pronta a soddisfare ogni tipo di gusto. Da non perdere, infine, l'attesa Festa degli Aquiloni e la tradizione della transumanza a Bagolino: un evento davvero unico per grandi e bambini, con tanti animali, bancarelle, canti e stand gastronomico.

Di seguito l'elenco con i migliori appuntamenti scelti apposta per voi. Buon divertimento a tutti!



SAGRE E FIERE

- Tignale: Sagra del Tartufo

Degustazioni, musica, bancarelle

- Lonato: C'era una volta a tavola

Circuito enogastronomico nei ristoranti

- Toscolano Maderno: Garda con Gusto

Rassegna enogastronomica dei sapori d’autunno

- Bardolino: Festa dell’Uva e del Vino

Storica festa del vino in riva al lago

- Sulzano: Sagra del Cinghiale

Menù dedicati e stand gastronomico in piazza

- Brione: Sagra delle Mele

Bancarelle, incontri e menù dedicati nei ristoranti

- Serle: Profumo di Spiedo

Menù a 25 euro in ristoranti, trattorie e agriturismi



CULTURA E MANIFESTAZIONI

- Brescia: Notte della Cultura

Mostre, aperture straordinarie, concerti e tanti eventi

- Rezzato: Festa degli Aquiloni

Il cielo si colora con aquiloni statici e acrobatici

- Bagolino: Festa della Transumanza

Laboratori, stand gastronomici e mostra mercato

- Lonato: Fiabe nella Rocca

Una giornata fantastica con maghi e maghetti

- Brescia: Librixia - la Fiera del Libro

Incontri con gli autori, bancarelle, espositori

- Pezzaze: visita alla Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

- Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere

- Brescia: Aria, Luce e Spirito

Mostra allo spazio d’arte "Sotto Le stelle"