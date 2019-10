Questo weekend appuntamento da non perdere sul Lago di Garda, con due giorni di grande spettacolo per le evoluzioni in cielo delle Frecce Tricolori.



Non mancheranno poi le feste di paese, dai sapori sempre più autunnali: dalla Sagra del Tartufo a quella del Cinghiale, per non parlare della rassegna enogastronomica Garda con Gusto, da sempre un grande successo per chi ama la cucina di lago: insomma, la scelta è ampissima e pronta a soddisfare ogni tipo di gusto. Infine, da segnalare ci sono anche la tradizionale Festa degli Aquiloni e il festival del cibo di strada in città.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

SAGRE E MERCATINI

- Paratico: Un Tuffo nel Passato

Mercatino vintage sul lungolago

- Gardone Riviera: Vintage e Oltre

Mercatino vintage sul lungolago

- Iseo: Mercatino Vintage e non solo

Mercatino vintage in viale Repubblica

- Brescia: Street Food Festival

Festival del cibo di strada

- Tignale: Sagra del Tartufo

Degustazioni, musica, bancarelle

- Toscolano Maderno: Garda con Gusto

Rassegna enogastronomica

- Sulzano: Sagra del Cinghiale

Stand gastronomico in piazza



CULTURA E MANIFESTAZIONI

- Desenzano: Frecce Tricolori

Due giorni di grande spettacolo sul Garda

- Rezzato: Festa degli Aquiloni

Il cielo si colora al santuario di Valverde

- Brescia: Librixia - la Fiera del Libro

Incontri con gli autori, bancarelle, espositori

- Desenzano: Caravaggio Experience

Grande mostra multimediale in castello

- San Felice: Donne di Franco Matticchio

Mostra alla fondazione Cominelli

- Brescia: Andy Warhol & Marilyn

Mostra alla Galleria Ab/arte