Il Festival dell'Oriente, Librixia, la Festa del Fungo e della Castagna: è un weekend di grandi (e attesissimi) eventi quello in arrivo, ai quali se ne aggiungo tanti altri - dalla fiera del casoncello alla sagra del tartufo - che certamente non sono da meno. Saranno inoltre due giorni di sole, con temperature settembrine ideali per farsi una passeggiata con parenti e amici.

Abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

SAGRE E FIERE

- Pisogne: Festa del Fungo e della Castagna

Delizie d’autunno, balli, spettacoli e ottima musica

- Brescia: Festival dell’Oriente

Bazar, stand commerciali, gastronomia tipica

- Tignale: Sagra del Tartufo

Degustazioni, musica, bancarelle

- Ghedi: Street Food Festival

Festa del cibo di strada

- Barbariga: Fiera del Casoncello

Ottimo cibo, spettacoli, musica e tanti eventi

- Brescia: Preal Badef Fest

Festa con birra e cucina bavarese

CULTURA E MANIFESTAZIONI

- Brescia: Librixia - la Fiera del Libro

Incontri con gli autori, bancarelle, espositori

- Brescia: LeXGiornate

Eventi e concerti nel cuore della città

- Monticelli: In Viaggio sulle Strade del Ferro

Rievocazione con camion e pullman storici

- Castel Mella: Tutto in una notte

Notte bianca in centro storico

- Desenzano: Caravaggio Experience

Grande mostra multimediale in castello

- San Felice: Donne di Franco Matticchio

Mostra alla fondazione Cominelli

- Brescia: Andy Warhol & Marilyn

Mostra alla Galleria Ab/arte