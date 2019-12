Cosa fare a Brescia dal 27 al 29 dicembre: i migliori eventi del weekend

Con il ponte di Natale e Santo Stefano, per tanti bresciani sarà una lunga vacanza all'insegna di relax e di grandi abbuffatte, dal 25 al 29 dicembre. Nella nostra provincia sono in programma numerosi eventi e appuntamenti di svago, naturalmente incentrati sulla festività per la nascita di Gesù.

Continueranno i tradizionali mercatini, tanti con un risvolto davvero appetitoso, come la rassegna "Di gusto in gusto", ma non mancheranno le rassegne culturali e la possibilità di vistare gratuitamente i musei civici di Brescia.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori eventi apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!

MERCATINI DI NATALE

- Desenzano: Mercatini di Natale

Bancarelle di artigianato e pista di pattinaggio

- Riva del Garda: Mercatini di Natale

"Di gusto in gusto", mercato delle specialità natalizie

- Bardolino: Mercatini di Natale

Bancarelle e pista di pattinaggio

- Lazise: Mercatini di Natale

Degustazioni, animazione e decine bancarelle

- Manerba: Mercatini di Natale

Bancarelle con artigianato e presepe meccanico

- Verolanuova: Christmas Town e Mercatini di Natale

Bancarelle, food truck e pista di pattinaggio

- Arco: Mercatini di Natale

Musica, spettacoli e bancarelle

- Sarnico: Mercatini di Natale

Artigianato, articoli natalizi, prodotti tipici



SVAGO E CULTURA

- Brescia: Giostra di Natale

Carosello storico in piazza Mercato

- Manerba del Garda: Presepe Meccanico

Da 23 anni il più grande di tutta la provincia

- Urago d'Oglio: Presepe Vivente

Figuranti, animali e un enorme albero di Natale

- Salò: Pista di Pattinaggio

Pista di ghiaccio con punti ristoro

- Natale a Padenghe sul Garda

Spettacoli ed eventi per bambini

- Natale a Lonato del Garda

Mostre, giochi e spettacoli in attesa del Natale

- Lonato: 100 Presepi per le Vie del Centro

Itinerario guidato nella magia del Natale