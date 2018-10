Cosa fare a Brescia dal 26 al 28 ottobre: i migliori eventi del weekend

La festa gratuita per i 10 anni di A2A in Piazza Duomo a Brescia, con una spettacolare performance acrobatica, l'attesa Sagra del Fungo Chiodino a Dello, la Rassegna Antiquaria del Centro Fiera e i tanti eventi in programma per Halloween, la "notte delle streghe" che animerà la movida bresciana mercoledì 31 ottobre.

Un menù davvero ricco di eventi, anche grazie alla festa nazionale di Ognissanti che, oltre alla commemorazione dei defunti, permetterà di avere un giorno in più di riposo a metà della prossima settimana.

Abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

SAGRE E FIERE

- Dello: Sagra del Fungo Chiodino

Bancarelle e stand con cucina tradizionale

- Montichiari: Rassegna Antiquaria

La storica rassegna antiquaria del Centro Fiera

- Paitone: Oc de San Martì

Il piatto tipico nei ristoranti di paese aderenti

- Valeggio sul Mincio: Mercato dell’Antiquariato

Bancarelle ed espositori in una bellissima location



CULTURA E MANIFESTAZIONI

- Brescia: Extreme - Acrobatic Night

Spettacolare performance acrobatica in piazza Duomo

- Borno: Haeretica

L'immaginario della paura nella notte medioevale

- Valle Camonica: Del Bene e del Bello

Giornate del patrimonio culturale della Valle Camonica

- Sirmione: Imago o realtà

Rassegna fotografica nel cuore della "perla del Garda"

- Polpenazze: Aniello Saravo a Villa Avanzi

Mostra personale dell'artista Aniello Saravo

- Brescia: Libre Échange

Installazione artistica al centro C.A.R.M.E.

- Bedizzole: Natura Selvaggia e Romantica

Prima mostra della terza Rassegna targata B.A.M.

- Iseo: Festival Macramè

Omaggio ai grandi esponenti della canzone d’autore

- Pezzaze: visita alla Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

- Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere

- Brescia: Aria, Luce e Spirito

Mostra allo spazio d’arte "Sotto Le stelle"