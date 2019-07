Cosa fare a Brescia dal 26 al 28 luglio: i migliori eventi del weekend

La calda estate entra nel vivo e così il programma eventi di Brescia, provincia e dintorni, che si arricchisce di tanti nuovi appuntamenti anche durante la settimana (si possono consultare sulla nostra pagina eventi) dedicati tanto ai turisti, quanto a coloro che sono già in ferie o sono in procinto di andarci.

Anche per chi trascorrerà le sue vacanze a casa, dunque, non ci sarà alcun rischio di incappare nella noia: il palinsesto di eventi dalla città al lago di Garda, passando per il Sebino e arrivando in Valcamonica, è un bastimento carico di iniziative di ogni tipo: le immancabili sagre, concerti di tutti i generi, serate all'aperto, arte di strada e tanti eventi gratuiti.

Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!

SAGRE E FESTE DI PAESE

- Polpenazze: BioFesta

Festa dedicata alle produzioni biologiche

- Nuvolera: Festa Latinoamericana

Musica, divertimento e stand gastronomico

- Serle: Festa di San Gaetano

Sagra di paese con specialità bresciane

- Desenzano: Eatinero

Festival del cibo di strada

- Gussago: Festa del Rugby

Ogni sera una specialità culinaria diversa

- Desenzano: Festa di Santa Maria Maddalena

Festa in oratorio con ottimo stand gastronomico

- Brescia: Street Food in Castello

Cibo di strada nel piazzale della Locomotiva

- Passirano: Camignonissima

Spettacoli, musica dal vivo e cucina tipica



CONCERTI, MANIFESTAZIONI E CULTURA

- Sarnico Busker Festival

Festival internazionale dell’arte di strada

- Soiano Blues Festival

Rassegna internazionale di musica Blues

- Brescia: Luna Park

Stagione estiva dello storico luna park di San Polo

- Brescia: Cinema all'Aperto

Tre mesi di grande cinema in centro

- Desenzano: Caravaggio Experience

Mostra multimediale in Castello

- Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere