Cosa fare a Brescia dal 26 al 28 giugno: i migliori eventi del weekend

Brescia d’estate, emozioni dal vivo è il palinsesto di iniziative che animerà la città nel periodo estivo. Un programma ricco di eventi che, nonostante le difficoltà determinate dalla situazione attuale, cerca di riportare lo spettacolo dal vivo nelle piazze, nei chiostri e nei cortili monumentali della città con tutte le attenzioni dettate dalle norme anti contagio in vigore.

Sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 giugno appuntamento al cinema con l’Arena del Centro di Cipiesse. Nel cortile della scuola elementare Calini, in via Bixio, il grande schermo open-air per tutta la famiglia, nella più longeva delle arene estive di Brescia, proporrà il 27 e il 28 giugno alle 21.30 “Odio l’estate”, di Aldo, Giovanni e Giacomo mentre lunedì 29 giugno sarà proiettato “Hammamet” di Gianni Amelio. L’ingresso sarà al costo di 5 euro.

Il grande cinema sarà protagonista anche a MoCa sotto le stelle de Il Regno del Cinema, nel cortile di MoCa, in via Moretto. Con la tecnologia della multisala, nella corte di un palazzo nobiliare seicentesco, sabato 27 giugno alle 21,30 sarà proiettato “Parasite” (vietato ai minori di 14 anni) di Bong Joon-ho mentre domenica 28 giugno, alla stessa ora, l’appuntamento sarà con “18 regali” diretto da Francesco Amato. L’ingresso sarà al costo di 6 euro. In caso di pioggia la proiezione si terrà al cinema Sociale. La biglietteria aprirà alle 21.

Ma non c'è solo la città. In provincia sarà possibile assistere alla Rievocazione della Battaglia di San Martino e Solferino, cenare nell'incantevole castello di Padernello, partecipare a un incontro del Festival della Sotenibilità del Lago di Garda e tanto altro ancora. Ricordiamo, inoltre, che i gioielli italiani apriranno le loro porte con le Giornate Fai all'Aperto.



Di seguito tutti i migliori appuntamenti in programma. Abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!



- Lonato: Lounge Bar al Sesto Senso

Festa in discoteca in tutta sicurezza

- Lonato: Sunset Lounge al Coco Beach

Cena in spiaggia con DjSet

- Lago di Garda: Festival della Sostenibilità

Festival della sostenibilità ambientale ed economica

- Brescia, cinema all'aperto nell'Arena del Centro

Proiezione dei film "Odio l’estate" e "Hammamet"

- Brescia: Summer Camp 2020

Campo estivo per bambini, anche in castello

- Brescia: "Cetacea 2, l'incantatore di balene"

Mostra di Giorgio Maria Griffa alla Galleria dell'Incisione

- Borgo San Giacomo: "Padernello a tavola"

Cena sotto le stelle nel bellissimo castello

- Brescia: visita alla chiesa di Santa Maria della Pace

Guida storica in centro

- Brescia: "Passeggiando sul colle Cidneo"

Escursione tra storia e natura

- Brescia: "Cinema sotto le stelle" al MO.CA

Proiezione dei film "Cena con delitto", "Parasite" e "18 regali"

- Giornate FAI all'Aperto 2020

Visita ai gioielli italiani tra arte e natura

- Rezzato: cinema all'aperto

Proiezione dei film "Pinocchio" e "Troll World Tour"

- Rievocazione della Battaglia di Solferino e San Martino

Rievocazione storica