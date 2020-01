Cosa fare a Brescia dal 24 al 26 gennaio: i migliori eventi del weekend

Sagra, fiere e concerti: tanti gli appuntamenti a Brescia e in provincia per il weekend che va dal 24 al 26 gennaio. In città da non perdere l'importante mostra (da poco inaugurata) "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini", mentre in collina e in montagna è tempo di escursioni e ciaspolate. Per chi è in cerca di qualcosa di gustoso, ci sono invece la Sagra del Porsèl e le bancarelle della Fiera di San Paolo.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori eventi apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!



SAGRE, FIERE

- Lonato: Töt Porsèl

Circuito enogastronomico con menù di maiale

- Montichiari: Sposi&Progetti

La fiera dedicata ai futuri sposi

- Esine: Festa di San Paolo

Bancarelle, mostre e ottima musica

SPORT ED ESCURSIONI

- Cavriana: StraBiagio

Corsa tra le colline moreniche del Basso Garda

- Vione: Caspobles

Ciaspolata ai piedi di Cima Bles



MOSTRE E CONCERTI

- Brescia: "25° Anniversary Tour" dei Negrita

La rock-band in concerto al Dis_Play

- Iseo Classica: "Lipsia - Mosca, andata e ritorno"

Concerto di Tommaso Zucchinali al pianoforte

- Brescia: Gigi Cifarelli in concerto

Allo StranPalato il grande chitarrista italiano

- Castenedolo: Cosmo Quintet in concerto

Primo appuntamento della rassegna "Jazz Night"

- Brescia: "Il confine siamo noi"

Mostra fotografica allo spazio Mo.Ca.

- Brescia: "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini"

Grande mostra a Palazzo Martinengo

- Brescia: Tende della Pace

Incontri in uno spazio "per un mondo altro"

- Sirmione: Scatena l'Arte

Mostra di artisti locali a Palazzo Callas

- Manerba del Garda: Presepe Meccanico

Da 23 anni il più grande di tutta la provincia

- Bedizzole: mostra di Liubov Fedoseeva

I dipinti di Fedoseeva in mostra alla BAM