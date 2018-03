Cosa fare a Brescia dal 23 al 25 marzo: i migliori eventi del weekend

Cosa fare i primi giorni di primavera? Noi vi consigliamo di andare alla scoperta dei gioielli del nostro patrimonio culturale, messi in vetrina dalle Giornate del Fai. Sabato 24 e domenica 25 marzo ci saranno tantissimi tesori bresciani aperti e visitabili per l'occasione. Non mancheranno inoltre sagre e numerosi mercatini d’antiquariato e vintage e, per gli amanti delle ‘bionde’, il grande festival delle birre artigianali in un dei borghi più belli d’Italia.

Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

SAGRE E FIERE:

— Valtenesi con Gusto

Rassegna enogastronomica dedicata all’Olio Garda Dop

— Breno: Mercatino dell'Usato

Mercatino vintage e dell’antiquariato

— Pavone Mella: Sagra di San Benedetto

Sagra di paese con bancarelle, stand e tanti eventi

— San Zeno: Mercatino dell'Usato

Mercatino vintage e dell’antiquariato

— Bienno: Camunia Beer Festival

Festival delle birre artigianali

— Valeggio sul Mincio: Mercato dell’Antiquariato

Mercatino vintage e dell’antiquariato

FESTE, SPETTACOLI E CONCERTI:

— Apre il primo eSports Bar di Brescia

Festa e drink gratuito per i primi 100 clienti

— Brescia: Francesca Michielin in tour

Concerto al Gran Teatro Morato

— Montichiari: Show Experience firmata Kai Leclerc

Grande spettacolo circense da “Cloe, la Città invisibile”



VISITE E MOSTRE:

— Giornate FAI di Primavera

Visita ai gioielli di Brescia e provincia

— Pezzaze: riapre la Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

— Brescia: mostra “Picasso, De Chirico, Morandi”

A Palazzo Martinengo i capolavori dalle collezioni private bresciane

— Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere

— Brescia: mostra "Sicinimod Ed"

Mostra dedicata a Gino De Dominicis

— Brescia: mostra "Aim In Time"

Mostra fotografica dedicata a Enrica Magnolini