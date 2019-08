Cosa fare a Brescia dal 23 al 25 agosto: i migliori eventi del weekend

Fuochi d'artificio, notti bianche, sagre e mercatini: gli eventi di certo non mancano per far continuare questa bellissima estate bresciana.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

SAGRE E FESTE DI PAESE

- Salò: Fuochi d'Artificio

- Pavone Mella: Notte Viva

- Gardone Riviera: Mercatino Vintage e Oltre

- Calvisano: Festa della Birra

- Carpenedolo: Fiera di San Bartolomeo

- Adro: Festa della Pizza

- Chiari: Sagra di San Giovann

- Bienno: Mostra Mercato

- Borgosatollo: Cacciatori in Festa

- Brescia: Street Food in Castello



CONCERTI, MANIFESTAZIONI E CULTURA

- Soiano Blues Festival

- Brescia: Luna Park

- Brescia: Cinema all'aperto in Castello

- Brescia: Cinema all'aperto al Carmine

- Desenzano: Caravaggio Experience

- Toscolano Maderno: Museo della Carta