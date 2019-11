Cosa fare a Brescia dal 22 al 24 novembre: i migliori eventi del weekend

E' in arrivo il primo weekend all'insegna del Natale. Sono infatti in programma i primi mercatini, a cui si aggiungeranno altri eventi dal spiccato sapore natalizio, come la fiera del cioccolato e la festa del torrone. Per gli amanti della cucina bresciana c'è poi la Sagra del Pursèl, assolutamente da non perdere. Tanti anche gli appuntamenti culturali, su tutti il Wonderland Festival di Brescia, la rassegna dedicata al teatro contemporaneo.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!

SAGRE E MERCATINI

- Brescia: tutti gli eventi di Natale

Mercatini, spettacoli e tanta musica

- Bardolino: Mercatini di Natale

Bancarelle, pista di pattinaggio e ruota panoramica

- Monticelli: Cioccolato in Franciacorta

Fiera del cioccolato e dei prodotti locali

- Valeggio sul Mincio: Mercato dell’Antiquariato

Bancarelle in piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti

- Corte Franca: Alla Riscoperta del Salmì

Circuito enogastronomico nei ristoranti

- Paitone: Oc de San Martì

Circuito enogastronomico nei ristoranti

- Serle: Profumo di Spiedo

Nei ristoranti di paese menù fisso a 25 euro

- Gussago: Lo Spiedo Scoppiettando

Circuito enogastronomico nei ristoranti

- Cremona: Festa del Torrone

Bancarelle, spettacoli, degustazioni

- Fiesse: Sagra del Pursèl

Stand gastronomici, musica e intrattenimento



SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI

- Brescia: Festival della Pace

Incontri, concerti e percorsi d'arte

- Brescia: Wonderland Festival

Rassegna del teatro contemporaneo

Weekend al cinema, BresciaToday consiglia "CettoC'è"

A dieci anni dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra, di Cetto la Qualunque (Antonio Albanese) si erano perse le tracce. Scopriamo che vive in Germania e, messa da parte ogni ambizione politica, Cetto la Qualunque oggi per i tedeschi è soltanto un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo, che considera la Germania una terra di conquiste e la mafia un marchio di qualità. La sua catena di ristoranti e pizzerie infatti spopola; ha una bella compagna tedesca e due suoceri neonazisti che lo guardano con la simpatia riservata ai migranti. Il richiamo della sua terra tuttavia resta forte e la notizia dell’aggravarsi delle condizioni dell’amata zia che lo ha cresciuto, lo induce a tornare sul luogo del delitto.

SCOPRI IL FILM

SCOPRI IL TRAILER