Cosa fare a Brescia dal 22 al 24 marzo: i migliori eventi del weekend

L’equinozio di primavera è previsto per il 20 marzo alle 22.58 ore italiane: in quel momento potremo dire ufficialmente che è iniziata la bella stagione. E, immancabili, assieme alla primavera arrivano anche le Giornate del Fai, con un weekend dedicato agli amanti delle scoperte in città e delle visite culturali.



Ogni anno infatti, dal 1993, i volontari del Fai organizzano una manifestazione nazionale dedicata alla riscoperta del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese. Anche nella nostra provincia sarà possibile visitare decine di gioielli spesso inaccessibili, da Palazzo Martinengo Villagana alla Casa Madre delle Ancelle della Carità.

Ma non finisce qui. Il menù degli eventi è come sempre ricchissimo: la Festa di Primavera in Valsabbia, la Fiera di San Giuseppe a Mazzano, Meglio Bio alla Cascina Maggia di Brescia, la Fiera del Vintage a Villa Fenaroli e tanto altro ancora.



Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!



FIERE E MERCATINI

- Brescia: Meglio Bio a Cascina Maggia

Espositori del mercato biologico e tanti eventi

- Mazzano: Fiera di San Giuseppe

Festa in oratorio con menù a base di spiedo

- Rezzato: Remember Vintage

La fiera del vintage a Villa Fenaroli

- Montichiari: Fiera di Vita in Campagna

La fiera dedicata all'agricoltore hobbista



SPETTACOLI, ESCURSIONI E CULTURA

- Brescia: Giornate Fai di Primavera

Alla scoperta dei gioielli nascosti della provincia

- Festa di Primavera in Valsabbia

Escursione sui monti e pranzo al ristorante

- Montichiari: Fedez al PalaGeorge

Fan pronti a scatenarsi con la musica del rapper milanese

- Brescia: "La Divina Commedia" Opera Musical

Il musical di ispirazione dantesca al Gran Teatro Morato

- Brescia: Maggie e Bianca al Gran Teatro Morato

Le star delle teenager pronte a un bagno di folla

- Brescia: Via Crucis, Il Volto Donato

Mostra al Centro Mater Divinae Gratiae

- Pezzaze: visita alla Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

- Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere