Cosa fare a Brescia dal 20 al 22 aprile: i migliori eventi del weekend

Dalla fiera dei fiori a quella del benessere, dai mercatini vintage e una vera e propria ‘cascata’ di sagra di paese: complice le temperature da inizio estate, il weekend in arrivo promette davvero bene, anche (se non soprattutto) grazie a un ricco menù di eventi: su tutti, da non perdere Brixia Florum e la fiera del benessere. Ma ecco la nostra selezione completa, e buon divertimento a tutti!

SAGRE E FIERE:

— Brixia Florum

Mostra mercato di fiori e piante in centro storico

— Brixia Benessere

Fiera dedicata alla salute di corpo, mente e spirito

— Fiesse: Fiera di San Giorgio

Sagra di paese con stand gastronomico

— Gavardo: Festa di San Giuseppe

Sagra con stand gastronomico e tanti eventi

— Toscolano: Festival dei Fiori e dei Prodotti Agricoli

Fiera dei fiori con area yoga e street food

— Castel Mella: Sagra del Loertis

Sagra di paese con prodotti a base di loertis

— Capriolo: Sagra di San Giorgio

Sagra e golosità con la "Settimana del Brasato"

— Toscolano-Maderno: Garda con Gusto

Rassegna enogastronomica del pesce di lago

— Valtenesi con Gusto

Rassegna enogastronomica dedicata all’Olio Garda Dop

— Prati di Calcinato: Festa delle Alberelle

Ricco programma di eventi e stand gastronomico

— Valeggio sul Mincio: Vintage Market

Mercatino vintage e d’antiquariato

— Tignale: Festa di Primavera

Evento enogastronomico con prodotti bio e Km0

FESTE, CONCERTI E SPETTACOLI:

— Brescia: 500 Miglia Touring

Manifestazione di auto d’epoca in città e provincia

— Montichiari: Elio e le Storie Tese

Il concerto d’addio al PalaGeorge

— Brescia: Mannarino

Il concerto del cantautore romano al Gran Teatro Morato

— Brescia: Le X Giornate

“Musica a Palazzo”, un mese di eventi ricchi di musica

— Festival della Sostenibilità sul Garda

Programma di eventi all’insegna della sostenibilità ambientale

— Montichiari: Show Experience firmata Kai Leclerc

Grande spettacolo circense da “Cloe, la Città invisibile”



VISITE E MOSTRE:

— BresciaMusei: una primavera ricca d’appuntamenti

Tutti gli eventi nei musei bresciani dall’11 al 17 aprile

— Toscolano: Cimeli della Grande Guerra in Alto Garda

Grande mostra al Museo della Carta

— Pezzaze: visita alla Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

— Brescia: mostra “Picasso, De Chirico, Morandi”

A Palazzo Martinengo i capolavori dalle collezioni private bresciane

— Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere

— Bedizzole: mostra l'arte e colori

Ultima mostra della II Rassegna dell'Accademia Bam