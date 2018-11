Cosa fare a Brescia dal 16 al 18 novembre: i migliori eventi del weekend

Sagre con tante specialità del nostro territorio, mercatini d'antiquariato e di prodotti a chilometro zero; e poi concerti e tanti eventi anche nelle province vicine, su tutti la Festa del Torrone di Cremona, manifestazione imperdibile per migliaia di bresciani, che, ogni anno, non perdono l'occasione per visitare l'elegante città adagiata sul fiume Po.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!



SAGRE E FIERE

- Quinzano: Sagra del Salame Cotto e della Grepola

Sand gastronomico, degustazioni, mercatino

- Brescia: Casoncellata de la Madunina dei Custù

Degustazioni e bancarelle in via Corsica

- Castello di Padernello: Mercati della Terra

Prodotti Km 0 nella meravigliosa fortezza

- Malegno: TartufOlio

La sagra del tartufo e dell'olio della Valcamonica

- Cremona: Festa del Torrone

L’appuntamento d'autunno più atteso da tutti i golosi

- Isola della Scala: Fiera del Bollito con la Pearà

In tavola la più popolare delle pietanze veronesi

- Paitone: Oc de San Martì

Il piatto tipico nei ristoranti di paese aderenti



CULTURA, CONCERTI E MANIFESTAZIONI

- Orzinuovi: Microeditoria del Fumetto

Incontri e mercatino per gli appassionati del fumetto

- Bardolino: Mercatino dell'Antiquariato

Bancarelle di antiquariato e hobbistica in riva al lago

- Provaglio: Treves Blues Band in concerto

Sul palco un pezzo di storia del blues italiano

- Brescia: Piotta in concerto

Appuntamento col noto rapper al Magazzino 47

- Brescia: Festival della Pace

Incontri, concerti, spettacoli sul tema della pace

- Desenzano: Mickey 90 - L'arte di un sogno

Mostra dedicata ai 90 anni di storia di Topolino

- Brescia: Libre Échange

Installazione artistica al centro C.A.R.M.E.

- Bedizzole: Natura Selvaggia e Romantica

Prima mostra della terza Rassegna targata B.A.M.

- Iseo: Festival Macramè

Omaggio ai grandi esponenti della canzone d’autore

- Pezzaze: visita alla Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

- Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere