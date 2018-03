Cosa fare a Brescia dal 16 al 18 marzo: i migliori eventi del weekend

Complice la primavera ormai alle porte, il programma di eventi per il weekend di Brescia e provincia si infoltisce progressivamente. Tornano in gran numero sagre e fiere, mentre, in città, è da non perdere la grande festa per il quinto compleanno della metropolitana.

Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

SAGRE E FIERE:

— Rovato: Lombardia Carne

La fiera del bestiame compie 129 anni

— Gambara: Street Food Festival

Festival del cibo di strada

— Limone sul Garda: Polenta e Àole

Sagra con polenta e pesciolini fritti sul lungolago

— Valtenesi con Gusto

Rassegna enogastronomica dedicata all’Olio Garda Dop

— Rosso di Sera

Enogastronomica d'inverno con i vini della Valtenesi

— Paratico: Un Tuffo nel Passato

Mercatino vintage e dell’antiquariato

— Iseo: Mercatino dell’Antiquariato

Mercatino vintage e dell’antiquariato

— Padernello: Mercati della Terra

Mercatino contadino con prodotti Km0

— Rezzato: Remember Vintage

Fiera del vintage a Villa Fenaroli

— Pozzolengo: Fiera di San Giuseppe

Dal vino al salame, fiera delle eccellenze del territorio

— Gambara: Fiera di San Giuseppe

Tradizionale fiera con eventi, bancarelle e stand

FESTE, SPETTACOLI E CONCERTI:

— Brescia: Metro Day

Eventi e concerti per il 5° compleanno della metropolitana

— Montichiari: Show Experience firmata Kai Leclerc

Grande spettacolo circense da “Cloe, la Città invisibile”

— Brescia: rassegna tra musica, letteratura e poesia

Bob Dylan, Patti Smith e Nick Cave al Circolo dei Sapori



VISITE E MOSTRE:

— Pezzaze: riapre la Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

— Brescia: mostra “Picasso, De Chirico, Morandi”

A Palazzo Martinengo i capolavori dalle collezioni private bresciane