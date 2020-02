Cosa fare a Brescia dal 14 al 16 febbraio: i migliori eventi del weekend

E' un weekend ricco di proposte quello in arrivo, a cominciare dalla storica fiera di San Faustino a Brescia, con oltre 600 bancarelle in centro tra shopping e tante golosità. Poi gli eventi a misura di innamorati con Lago di Garda in Love, mercatini vintage, feste di carnevale e la grande fiera agricola di Montichiari.

Sono solo alcuni dei tanti appuntamenti in programma nella nostra provincia: come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!

SAGRE, FIERE

- Brescia: Fiera di San Faustino

600 bancarelle tra le vie del centro

- Chiari: Festa di San Faustino

Bancarelle e luna park

- Paratico: Un Tuffo nel Passato

Mercatino vintage sul lungolago

- Montichiari: Fiera Agricola Zootecnica

40mila metri quadri di esposizioni

- Lonato: Töt Porsèl

Circuito enogastronomico con menù di maiale



SAN VALENTINO E CARNEVALE

- Carnevale di Lodrino

Festa in paese con sfida tra le contrade

- Carnevale di Ospitaletto

Corteo e gara per la miglior maschera

- Carnevale di Lodrino

Festa con stand gastronomico

- Lago di Garda in Love

Dieci comuni "in rosa" per San Valentino

- Monticelli Brusati: San Valentino in Cantina

Baci e buon vino alla Tenuta La Montina

- Sirmione: Aquaria in Love

Relax e romanticismo per San Valentino

CULTURA

- Brescia: "Donne nell’arte, da Tiziano a Boldini"

Grande mostra a Palazzo Martinengo

- Bedizzole: mostra di Liubov Fedoseeva

I dipinti di Fedoseeva in mostra alla BAM

- Iseo Classica: "Verso Est" di Daniele Guerra

Concerto di pianoforte in castello