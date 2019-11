Cosa fare a Brescia dal 15 al 17 novembre: i migliori eventi del weekend

Sagre con tante specialità del nostro territorio, mercatini d'antiquariato e di prodotti a chilometro zero; e poi fiere e tanti eventi anche nelle province vicine, su tutti la Festa del Torrone di Cremona, manifestazione imperdibile per migliaia di bresciani, che, ogni anno, non perdono l'occasione per visitare l'elegante città adagiata sul fiume Po.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!

SAGRE E MERCATINI

- Paratico: Un Tuffo nel Passato

Mercatino vintage sul lungolago

- Corte Franca: Alla Riscoperta del Salmì

Circuito enogastronomico nei ristoranti

- Pavone Mella: Festa del Ringraziamento

Festa con caldarroste e sfilata dei trattori

- Paitone: Oc de San Martì

Circuito enogastronomico nei ristoranti

- Serle: Profumo di Spiedo

Nei ristoranti di paese menù fisso a 25 euro

- Gussago: Lo Spiedo Scoppiettando

Circuito enogastronomico nei ristoranti

- Brescia: Casoncellata de la Madunina dei Custù

Degustazioni e bancarelle in via Corsica

- Pezzaze: Vino Novello in Miniera

Degustazioni nella miniera Marzoli

- Carzano: Festa dell’Olio Montisolano

Degustazioni e camminata tra gli olivi

- Cremona: Festa del Torrone

Bancarelle, spettacoli, degustazioni



FIERE, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI

- Nadro: Rievocazione Storica

Spettacoli 'medioevali' e mercatini

- Montichiari: Nautica dei Laghi

Fiera per appassionati vela e nautica

- Brescia: Festival della Pace

Incontri, concerti e percorsi d'arte

- Brescia: Giochi di una volta

I giochi della tradizione per adulti e bambini

- Brescia: Full Monty

Musical e comicità al Gran Teatro Morato