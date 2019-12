Cosa fare a Brescia dal 13 al 15 dicembre: i migliori eventi del weekend

Mancano ormai una decina di giorni al Natale. In questo weekend di metà dicembre, il menù degli eventi offre una scelta assortita di mercatini, stand gastronomici, caldarroste e vin brulè, zampognari e villaggi di Babbo Natale: insomma, tanto shopping, golosità invernali e divertimento per i più piccoli.



Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!

MERCATINI DI NATALE

- Artogne: Mercatini di Natale

Bancarelle e stand gastronomici in piazza

- Esine: Mercatini di Natale

Bancarelle e tanti eventi collaterali

- Edolo: Mercatini di Natale

Bancarelle con golosità locali e artigianato

- Riva del Garda: Mercatini di Natale

"Di gusto in gusto", mercato delle specialità natalizie

- Tignale: Mercatini di Natale

Musica, spettacoli e tante bancarelle

- Bienno: Mercatini di Natale

Bancarelle e pista di pattinaggio

- Bardolino: Mercatini di Natale

Bancarelle e pista di pattinaggio

- Iseo: Natale con Gusto

Bancarelle, punti ristoro e tante golosità

- Lazise: Mercatini di Natale

Degustazioni, animazione e decine bancarelle

- Manerba: Mercatini di Natale

Bancarelle con artigianato e presepe meccanico

- Ome: Mercatini di Natale

Artigiani e prodotti enogastronomici locali

- Corte Franca: Mercatini di Natale

Mercatino di Natale e di antiquariato

- Bovezzo: Mercatini di Natale

Bancarelle, musica, stand gastronomico

- Verolanuova: Christmas Town e Mercatini di Natale

Bancarelle, food truck e pista di pattinaggio

- Arco: Mercatini di Natale

Musica, spettacoli e bancarelle

- Sarnico: Mercatini di Natale

Artigianato, articoli natalizi, prodotti tipici



SAGRE, GIOCHI E CULTURA

- Salò Baby Christmas

Eventi natalizi per famiglie con bambini

- Brescia: Giostra di Natale

Carosello storico in piazza Mercato

- Brescia: Babbo Running

In città la corsa più pazza di fine anno

- Manerba del Garda: Presepe Meccanico

Da 23 anni il più grande di tutta la provincia

- Serle: Profumo di Spiedo

Nei ristoranti di paese menù fisso a 25 euro

- Urago d'Oglio: Presepe Vivente

Figuranti, animali e un enorme albero di Natale

- Salò: Pista di Pattinaggio

Pista di ghiaccio con punti ristoro

- Natale a Padenghe sul Garda

Spettacoli ed eventi per bambini

- Natale a Lonato del Garda

Mostre, giochi e spettacoli in attesa del Natale

- Brescia: Note di Natale al Villaggio Sereno

Serata musicale con tre cori bresciani