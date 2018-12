Cosa fare a Brescia dal 14 al 16 dicembre: i migliori eventi del weekend

Mancano ormai dieci giorni al Natale. In questo weekend di metà dicembre, il menù degli eventi offre una scelta assortita di mercatini, stand gastronomici, caldarroste e vin brulè, zampognari e villaggi di Babbo Natale: insomma, tanto shopping, golosità invernali e divertimento per i più piccoli. A rendere ancora più incantevole l'atmosfera, nella giornata di domenica arriverà anche la neve, forse anche in pianura.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento!

MERCATINI

- Pozzolengo: Mercatini di Natale

Bancarelle e stand gastronomici

- Verolanuova: Mercatini del Boschetti

Bancarelle, Babbo Natale e recinto dei pony per i bambini

- Soncino: Mercatino di Natale

Passeggiate a cavallo con gli elfi e tradizionali bancarelle

- Castello di Padernello: Mercati della Terra

Prodotti Km 0 nella meravigliosa fortezza

- Montichiari: Natale in Piazza

Bancarelle e animazione per i più piccoli

- Salò: Natale d’Incanto

Pista di pattinaggio, bancarelle e tanti eventi

- Verolanuova: Christmas Town

Mercatini, food truck e pista di pattinaggio

- Iseo: Natale con Gusto

Festival delle tradizioni e delle tipicità

- Travagliato: Mercatini di Natale

Bancarelle, gospel, corsa e villaggio di Babbo Natale

- Torbole Casaglia: Mercatini di Natale

Bancarelle, stand gastronomico, caldarroste e vin brûlé

- Marmentino: Mercatini di Natale

Stand, area food, zampognari e tanto altro

- Brescia: Mercatini di Natale

Bancarelle con prodotti vintage in San Faustino

- Brescia: Mercatini di Natale

Bancarelle e area food al Parco Jan Palach

- Bardolino: Mercatini di Natale

Bancarelle, pista di pattinaggio e ruota panoramica

- Lazise: Mercatini di Natale

Degustazioni, animazione e decine bancarelle

- Peschiera del Garda: Mercatini di Natale

Mercatini e solidarietà in riva al lago

- Gardaland Magic Winter

Il parco divertimenti in un'incantevole atmosfera natalizia



CULTURA, SPORT E MANIFESTAZIONI

- Brescia: Corsa dei Babbo Natale

Corsa in costume natalizio per le vie del centro

- Brescia: Antonio Albanese in "Personaggi"

Spettacolo teatrale al Brixia Forum

- Manerbio: La Magia della Bambola

Mostra di bambole dagli anni ’30 agli anni ’80

- Desenzano: Mickey 90 - L'arte di un sogno

Mostra dedicata ai 90 anni di storia di Topolino

- Pezzaze: visita alla Miniera Marzoli

Viaggio sul trenino nel cuore della montagna

- Toscolano Maderno: Museo della Carta

Visita al museo della Valle delle Cartiere

- Moniga on Ice

Pista di pattinaggio allestita in Piazza San Martino