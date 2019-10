Cosa fare a Brescia dall'11 al 13 ottobre: i migliori eventi del weekend

E' un weekend di gran sapori (ed emozioni) autunnali, quello che va dalla sera di venerdì 11 a quella di domenica 13 ottobre.

L'appuntamento clou sono le Giornate FAI d'Autunno, con i gioielli nascosti d'Italia che aprono le porte per visite gratuite. Per gli amanti della magia e del maghetto Harry Potter, a Lonato torna l'attesissimo "Fiabe della Rocca". Ci sono poi le sagre e le feste di paese: si va dalle Oktoberfest d'impronta bavarese, alle castagnate alpine o in riva al lago. Da non perdere poi la Gara dello Spiedo Bresciano, mentre - per chi ha la passione degli animali - al Centro Fiera arriva l'Esposizione Nazionale Canina.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!

SAGRE E MERCATINI

- Toscolano Maderno: Oktoberfest

Festa della birra con cucina bavarese

- Marone: Lumacando

Serata con menù a base di lumache

- Travagliato: Castagnata

Stand e bancarelle in piazza

- Clusane d’Iseo: Castagnata sul Lungolago

Festa della castagna a scopo benefico

- Castenedolo: Festa Greca

Street food e folklore greco in piazza

- Montichiari: Oktoberfest per Famiglie

Evento per grandi e piccini da Vadaboom

- Toscolano Maderno: Garda con Gusto

Rassegna enogastronomica

- Sulzano: Sagra del Cinghiale

Stand gastronomico in piazza



CULTURA E MANIFESTAZIONI

- Brescia: Giornate FAI d'Autunno

Aprono i palazzi e i musei 'nascosti'

- Lonato: Fiabe nella Rocca

Una giornata di magia con Harry Potter

- Montichiari: Esposizione Nazionale Canina

Esposizione canina al Centro Fiera

- Bagolino: Festa della Transumanza

Stand gastronomici e sfilata bovina

- Marmentino: Al Chiaro di Luna

Escursione in notturna a carattere divulgativo

- Desenzano: Caravaggio Experience

Grande mostra multimediale in castello

- San Felice: Donne di Franco Matticchio

Mostra alla fondazione Cominelli

- Brescia: Andy Warhol & Marilyn

Mostra alla Galleria Ab/arte